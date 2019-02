Crede di avere l' influenza e non va in ospedale | morto per infiammazione miocardica

Una Vita anticipazioni : FELIPE fa Credere a CELIA di avere altre amanti… : Nuovi problemi in vista a Una Vita per la coppia formata da FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e CELIA (Ines Aldea): l’avvocato, ad un certo punto, sceglierà infatti di mentire alla donna e le lascerà intendere di avere delle altre amanti. Perché l’uomo agirà in questo modo? Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto ciò avrà a che vedere con la difesa di Antoñito Palacios (Alvaro Quintana): se ci avete letto in ...