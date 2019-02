Bussetti a Sky TG24 | Scuola deve valutare preparazione | non persona

Bussetti a Sky Tg24 : “Nuove risorse per stabilizzare i docenti” : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato – nel corso di un’intervista realizzata da SkyTg24 – di come reperire le risorse per stabilizzare i docenti. Secondo il ministro, la questione relativa alla scuola non ha carattere meramente economico, dal momento che l’obiettivo – in questi primi mesi di governo – è stato quello di rimettere ordine ad una materia con tante contraddizioni a seguito della riforma della ‘Buona Scuola’ del ...