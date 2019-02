Beyoncé e Jay-Z arruolano vegani

Beyoncé e Jay-Z : potresti andare a sentire i loro concerti gratis a patto di diventare vegano : Sei disposto a rinunciare per sempre agli hamburger? The post Beyoncé e Jay-Z: potresti andare a sentire i loro concerti gratis a patto di diventare vegano appeared first on News Mtv Italia.

Beyonce e Jay-Z offrono biglietti a vita per i loro concerti ai fan che seguono una dieta vegana : concerti gratis a vita per chi segue una dieta vegana. È questa la nuova promozione lanciata da Beyoncé e Jay-Z insieme a The Greenprint Project, un progetto lanciato da Marco Borges, personal trainer della cantante, che vuole sensibilizzare le persone sugli effetti benefici di una dieta vegana per il pianeta. "Crediamo che mangiare pasti a base vegetale sia una delle vie più efficaci per ridurre il nostro impatto ambientale ...

Beyoncè e Jay-Z appello ai fan diventate vegani : Beyoncé e Jay-Z hanno scelto la dieta vegana e incoraggiano i loro fan a fare altrettanto. Non si tratta, però, di un capriccio da star mondiali, ma di un appello motivato da ragioni molto valide, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente. Come riporta l’Independent, la coppia ha deciso di scrivere la prefazione al nuovo libro di Marco Borges, il personal trainer di Beyoncé, nonché esperto di nutrizionismo. La popstar e il cantante ...

Beyoncé e Jay-Z hanno passato il Natale in un parco di New York per un motivo dolcissimo : Le due star, che quest'anno hanno girato il mondo con l'On The Run Tour II , hanno dato il via alle Feste portando i loro cari al Prospect Park di Brooklyn, dove sono stati fotografati insieme alla ...

