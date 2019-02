Anticipate | quota100 | Opzione donna | tutte con finestre da 3 a 18 mesi | la prima ad aprile

Blastingnews

(Di sabato 2 febbraio 2019) La corsa a presentare domanda per quota 100 in questi primi giorni di avvio della misura con tutta probabilità è dovuta alla struttura che il governo ha dato al nuovo canale di uscita. Il meccanismo adi quota 100 ha costretto molti lavoratori, soprattutto nel pubblico impiego, a velocizzare le operazioni. L’Inps, immediatamente dopo il messaggio del 29 gennaio con cui dava il via al processo di presentazione delle domande di pensione con il nuovo strumento previdenziale, ha pubblicato la circolare esplicativa sule novità del governo in materia pensionistica comprese le scadenze che i possibili richiedenti la pensione dovranno annotarsi per via delle numerosepreviste. Infatti, oltre a quota 100, anche l’altra grande novità diprevede questo meccanismo di uscita. Addirittura anche le pensioniadotteranno da quest'anno lo stesso sistema, ...