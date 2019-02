Ancelotti concede una seconda chance e il suo Napoli non lo tradisce

ilnapolista

(Di sabato 2 febbraio 2019) Partita vinta negli spogliatoi-Sampdoria (finita 3-o) viene vinta negli spogliatoi. Quando Carlodecide di dare fiducia agli uomini che più avevano fatto discutere a Milano nella serataccia di Coppa Italia. Il tecnico – neononno – li ha rimessi al loro posto. Maksimovic al fianco di Koulibaly, sia pure contro un avversario temibile come Quagliarella. Allan in mediana, al fianco del ritrovato – sotto tutti i punti di vista – Hamsik. E Lorenzo Insigne in attacco. Il turn over stavolta non c’è stato.ha volutore ai calciatori la prova d’appello. Affinché dimostrassero, innanzitutto a lui, che non si era sbagliata nell’analisi del post-partita. È stata una giornata storta, peraltro decisa da due episodi.Due gol in novanta secondi Due episodi come quelli che a metà primo tempo cambiano-Sampdoria. Due gol ...