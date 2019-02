Uomini e Donne oggi | baci e lacrime per Teresa Langella

Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne - NonSolo.tv : ... 'Ho avuto solo una storia d'amore che mi ha fatto vivere delle belle emozioni e sensazioni, ma che è finita perché non mi sentivo al centro del suo mondo. Il mio uomo deve avere solo attenzioni per ...

Anticipazioni Uomini e donne : Luigi conosce i genitori di Irene : Si è tenuta ieri 31 gennaio negli studi di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Come annunciato in precedenza, Lorenzo Riccardi non era presente in studio, essendo ormai prossimo alla puntata della scelta in villa. Al suo posto è stata presentata la nuova tronista Angela Nasti, influencer e sorella della famosa fashion blogger Chiara. La sua entrata in scena nel programma è stata caratterizzata dal classico ...

Uomini e Donne : Teresa viene rifiutata e scoppia in lacrime : Teresa Langella viene rifiutata da Antonio Moriconi a Uomini e Donne Teresa Langella sarà la protagonista della puntata di oggi di Uomini e Donne. L’ultimo appuntamento settimanale del talk dei sentimenti Mediaset terminerà con il Trono Classico e con le altalene emotive della tronista partenopea. Come anticipato da un video di Wittytv, l’ex tentatrice deciderà di fare un passo verso Antonio Moriconi, il corteggiatore però avrà una ...

Anticipazioni Uomini e donne del 1° febbraio : Teresa bacia Dal Corso - Antonio deluso : Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 1° febbraio su Canale 5 per il secondo e ultimo appuntamento della settimana, dedicato alla registrazione effettuata lo sCorso 12 gennaio. Questo pomeriggio si ripartirà da Lorenzo Riccardi e dalla sua indecisione tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Dopo essere uscito con la corteggiatrice laziale, questo pomeriggio il tronista avrà modo di vedere anche la torinese che raggiungerà a Torino e con ...

Speciale Uomini e donne la scelta : prima puntata con Teresa Langella : ll primo dei tre appuntamenti con Speciale Uomini e donne la scelta andrà in onda venerdì 15 febbraio 2019 a partire dalle 21,20 su canale 5. Protagonista della prima puntata la tronista Teresa Langella che si troverà a scegliere tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Uno scenario da favola tra villa e castello in cui avverrà la festa di fidanzamento alla presenza del prescelto. Il tutto organizzato da Valeria Marini, new entry di questa nuova ...

Ecco Angela Nasti - la Nuova Tronista di Uomini e Donne! : Maria De Filippi ha presentato Angela Nasti, la Nuova Tronista di Uomini e Donne Trono Classico. Scopriamo di più su Angela, che vedremo a breve nelle prossime puntate di Uomini e Donne… Durante l’odierna registrazione di Uomini e Donne è stata presentata la Nuova Tronista, che andrà a fare compagnia ad Andrea Zelletta nelle prossime puntate dedicate al Trono Classico. Lei è Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti, la nota fashion ...

Uomini e donne - Andrea Cerioli fa la sua scelta d'amore : è Arianna : Il trono di Andrea Cerioli all'interno del programma di Canale 5 "Uomini e donne" è giunto a conclusione. Il bel ragazzo ha scelto durante la puntata andata in onda oggi, giovedì 31 gennaio, Arianna come compagna di vita. Andrea Cerioli sceglie Arianna Spiazzando tutti coloro che pensavano che il ragazzo non fosse ancora pronto a scegliere il bellissimo Andrea Cerioli ha invece scelto quella che potrebbe essere la donna della sua vita durante la ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 31/01 : Annuncio di Maria in apertura di puntata: Andrea non ha voluto arrivare fino alle puntate speciali in prima serata dedicate alle scelte, ma ha deciso di scegliere subito ritenendo inutile ulteriori attese, avendo evidentemente le idee ben chiare al riguardo. Il tronista ripercorre con la conduttrice la sua prima esperienza nel programma, contraddistinta da un’altra scelta molto particolare, avvenuta al di fuori dagli studi dopo la fine della sua ...