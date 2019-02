Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Luigi in studio è atteso questo oggi l’annuncio del ritiro degli Stati Uniti dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari pietra miliare della fine della guerra fredda da Reagan e Gorbaciov libero nasce il governo di hariri premier con gli alleati che controllano di puzzle esecutivo in Siria in 4 anni e mezzo ...

Anna Piccato - omicidio di Barge : 40enne in manette/ Ultime Notizie 'Spariti 20mila euro dal suo conto' : Novità per quanto riguarda l'omicidio di Anna Piccato, la 70enne di Barge: c'è una scomparsa sospetta dal suo conto di 20mila euro

Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio l’economia italiana nel Quarto trimestre del 2018 ha registrato Una contrazione dello 0 2% e il secondo trimestre consecutivo di calcio l’Italia è così entrati in recessione tecnica risultato da 5 anni a questa parte la sera secondo l’Istat un’eredità negativo sull’economia del 2019 per il premier Conte è ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 penalizza il Reddito - Boeri allerta : Pensioni ultime notizie: Quota 100 penalizza il Reddito, Boeri allerta Sulle Pensioni ultime notizie riguardano le recenti critiche alla misura Quota 100, stavolta da parte del presidente dell’Inps Tito Boeri. Le ragioni di questi commenti sono da addursi soprattutto all’attuale componente demografica del Paese. Inoltre, di fronte alle 5.500 domande presentate nei primissimi giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, Boeri non si ...

Pensioni Ultime Notizie : simulatore Inps per Quota 100 - quando online? : Pensioni ultime notizie: simulatore Inps per Quota 100, quando online? simulatore Inps per Quota 100 Sul tema Pensioni ruotano attorno a Quota 100. La pubblicazione del decreto, il messaggio Inps e la circolare attuativa diffusa dall’Istituto di previdenza sono stati i principali eventi di questa settimana. Ma sono stati già in molti a presentare domanda per Quota 100. Infatti, si parla già di 5.500 richieste di accesso, visto che se ne ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Italia in recessione tecnica - 1 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Italia in recessione; Finita l'odissea della Sea Watch; Incidente sul lavoro ad Alessandria , 1 febbraio 2019,

Scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 per allerta neve/ Ultime Notizie meteo e maltempo : l'elenco dei comuni : domani 1 febbraio 2019 Scuole chiuse per il maltempo e in particolare l'allerta neve: l'elenco dei comuni che hanno preso questo provvedimento

Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio l’economia italiana nel Quarto trimestre del 2018 ha registrato Una contrazione dello 0 2% e il secondo trimestre consecutivo di calcio l’Italia è così entrata in recessione tecnica risultato da 5 anni a questa parte la sera secondo l’Istat un’eredità negativo sull’economia del 2019 per il premier Conte è ...

Meteo - allerta neve in Liguria : la situazione/ Ultime Notizie - primi fiocchi anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’economia italiana nel Quarto trimestre 2018 registrato Una contrazione dello 0,2% è il secondo trimestre consecutivo di calo dopo il meno 0,1% di luglio settembre l’Italia è così entrati in recessione tecnica è il risultato da 5 anni lascerà secondo l’Istat un eredità negativa sull’economia del 2019 ma il premier Conte dice È un ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : no del Nizza per Saint-Maximin - proposti Defrel e Verdi : Calciomercato Milan, le Ultime notizie: niente da fare per Saint-Maximin. Il giovane Vigolo ceduto al Verona, due nuove strade per l'attacco.

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio con la politica i dati Istat su pile testimoniano una cosa fondamentale chi stava al governo prima di noi ci ha mentito non ci ha mai portato fuori dalla crisi Così il vicepremier Di Maio commenta la notizia della dello 0,2% dell’economia italiana nel Quarto trimestre del 2018 Che significa l’ingresso del paese nella recessione tecnica sul dato il ...

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio con la politica i dati Istat su pile testimoniano una cosa fondamentale chi stava al governo prima di noi ci ha mentito non ci ha mai portato fuori dalla crisi Così il vicepremier Di Maio commenta la notizia della dello 0,2% dell’economia italiana nel Quarto trimestre del 2018 Che significa l’ingresso del paese nella recessione tecnica sul dato il ...

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitali studio l’economia italiana nel trimestre 2018 registrato Una contrazione dello 0 2% è il secondo trimestre consecutivo di calo dopo il meno 0,1 di luglio settembre Italia è così entrati in recessione tecnica il peggiore risultato da 5 anni a questa parte la cera secondo l’Istat un eredità negativa sull’economia del 2019 ma il ...