Terremoto | nella notte scossa di magnitudo 3 vicino a Terni

Terremoto nella notte in Umbria - scossa di magnitudo 3 vicino Terni : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata all'1:33 nel sud dell'Umbria, vicino Terni. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 2 km a ovest di Stroncone.Continua a leggere

Polonia : intensa scossa di Terremoto a nord di Lubin - nella zona delle miniere - dati EMSC : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 29 gennaio 2019, esattamente alle 13.53 italiane sulla Polonia sud-occidentale. Stando ai dati giunti dai sismografi del centro...

Si pentono due boss della nuova Cupola : Terremoto nella mafia palermitana : Le indagini fanno seguito al provvedimento emesso a dicembre, quando fu scoperta la nuova Commissione provinciale di Cosa...

Forte Terremoto in Cile nella notte : due vittime : Un violento terremoto ha colpito nella notte il Cile. Una scossa sismica di magnitudo 6.7 si è verificata, alle 2.32 ora italiana, in mare davanti alla costa settentrionale del paese. L'epicentro...

Terremoto Calabria : scossa nella Costa Cosentina [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Calabria : scossa di Terremoto moderata nella notte - avvertita a Cosenza (17 gennaio 2019) : Una moderata scossa di terremoto è stata registrata e avvertita nel cuore della notte di oggi 17 gennaio 2019, alle 03.19, sulla Calabria settentrionale. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Catania : nuove scosse di Terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania. nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Terremoto nella notte a Ravenna - scosse del 4.6 : Una scossa di Terremoto molto forte, avvertita distintamente dalle persone, ma che almeno secondo le prime stime non avrebbe provocato danni a cose persone: è stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto.Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna. L'epicentro è stato localizzato lungo il litorale Ravennate, 11 km a est del ...

