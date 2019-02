ROMA LA SCIENZA E NOI al Piccolo Eliseo 6 lunedì per parlare del futuro

Uaired - Elio e Losi scrivono un ROMAnzo di fantascienza tesa : È uscito nell’autunno dello scorso anno per i tipi di La nave di Teseo il romanzo a quattro mani da Elio (il leader della band Elio e le Storie Tese) e Franco Losi: Uaired (scritto proprio come si legge il nome della nostra testata, un caso?). Elio, al secolo Stefano Belisari, è noto al grande pubblico per essere il fondatore e il paroliere della band milanese di rock-prog dai contenuti comico-demenziali, e forse, per i più giovani, per ...