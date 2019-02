ilfogliettone

: Quagliarella si riprende l'azzurro, Mancini lo premia - - ilfogliettone : Quagliarella si riprende l'azzurro, Mancini lo premia - - lorenzino902 : Quagliarella si riprende l'azzurro, Mancini lo premia - voceditalia : Quagliarella si riprende l’azzurro, Mancini lo premia -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Della serie a volte ritornano, per Fabiosi riaprono le porte di Coverciano, con Robertopronto ad accoglierlo in azzurro per lo stage della Nazionale di lunedi' e martedi' prossimi. Si tratta di un appuntamento che avvicina alle sfide di qualificazione europea del mese prossimo, un modo perre il discorso interrotto a fine novembre con l'amichevole contro gli Usa., 36 anni e 16 gol che lo incoronano capocannoniere della serie A, non assaporava l'aria inebriante della Nazionale dall'ottobre 2015, con Antonio Conte ct: da allora, piu' nulla.Ma ora che la nazionale giovane die' in crisi in attacco, la (ri)chiamata se l'e' conquistata a suon di gol, dal momento che e' l'attuale bomber del campionato davanti a Cristiano Ronaldo e Piatek. "non ha bisogno di dargli il contentino e lui di prenderselo", le parole del 'suo' ...