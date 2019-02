PSG | è rottura tra Tuchel e il ds Antero | addio a giugno

L’Equipe : “Al PSG è rottura totale per il mercato tra Tuchel e il ds Henrique” : Non è arrivato il centrocampista difensivo Volano gli stracci dalle parti di Parigi. Oggi L’Equipe dedica due pagine allo scontro in atto nel Psg tra l’allenatore Tuchel e il direttore sportivo Henrique. rottura dovuta alla gestione del caso Rabiot messo fuori squadra per non aver prolungato il contratto e per la sessione invernale del calciomercato. L’Equipe titola: “Tuchel-Henrique al punto di non ritorno”. L’allenatore ...

Calciomercato Juventus - rottura Rabiot-PSG : CR7 vorrebbe il francese per gennaio (RUMORS) : Sono ore molto importanti per il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per l'acquisto di un centrocampista di alto livello per gennaio. Uno dei nomi caldi è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese è molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e dalla dirigenza juventina, che sarebbe disposta a mettere sul piatto circa ottanta milioni di euro per arrivare al suo cartellino. Ora ...