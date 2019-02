Positivo al test antidroga dopo un incidente | automobilista denunciato

Atletica – Eleonora Giorgi - test Positivo nei 35 km di San Giorgio di Gioiosa Marea : test positivo per la lombarda Eleonora Giorgi, impegnata nei 35 km di San Giorgio di Gioiosa Marea, chiusi con un tempo di 2h45:21 Eleonora Giorgi si rimette in marcia. All’esordio stagionale sulle strade di San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina), nella tappa inaugurale dei Societari, la 29enne delle Fiamme Azzurre ha portato a termine il test sui 35 chilometri con il tempo di 2h45:21. Era la prima volta che la lombarda affrontava in gara ...

Tampona con violenza una Fiesta e viene trovato Positivo all'alcotest. Patente ritirata : Il responsabile del Tamponamento a catena sulla 275 è stato trovato positivo agli accertamenti tossicologici ed ora la Patente è stata ritirata.

Rally – Positivo 6° posto per Luca Panzani al ‘Ciocchetto’ nella gara-test sulla Mitsubishi Space Star R5 : Luca Panzani, chiamato da Top Gear e Pavel Group per dare il suo contributo allo sviluppo della vettura giapponese, ha dato indicazioni utili per il lavoro da svolgere sulla vettura Testati anche gli pneumatici Hankook, rivelatisi performanti sul fondo bagnato e fangoso Si è conclusa con un sesto posto assoluto, l’esperienza di Luca Panzani al Rally “Ciocchetto” 2018, corso nel fine settimana passato dentro la tenuta del Centro Turistico ...

Vladimir Putin : Positivo il test di Avangard - aliante ipersonico nucleare. Come funzione e dove può colpire : E' la rivoluzione copernicana delle armi nucleari: si chiama Avangard ed è una specie di "aliante atomico" che viaggia a velocità ipersonica e grazie alla sua forma è in grado di "planare" sugli strati più densi dell'atmosfera a 20 volte la velocità del suono, sfuggendo così a eventuali sistemi anti

L’incredibile storia di dj Gaggia : risulta Positivo all’alcol test - il giudice lo manda a fare lavori socialmente utili in un’enoteca : Dopo esser risultato positivo all’alcol test, dj Gaggia, re incontrastato della dance vicentina, è stato condannato a svolgere lavori socialmente utili in un’enoteca. Sembra incredibile ma è tutto vero, come riferisce il Giornale di Vicenza. Il dj doveva fare un tragitto di 800 metri in auto, dal locale dove aveva appena finito di far ballare centinaia di giovani fino all’hotel dove avrebbe passato la notte, ma viene fermato ...

Positivo all'alcoltest - la polizia fa arrivare un amico a prenderlo. Ma è ubriaco anche lui : È stato fermato dalla polizia e sottoposto all' alcoltest , a cui era risultato Positivo , anche se per legge non poteva mettersi alla guida. Gli agenti, a quel punto, non hanno avuto altra scelta: ...

Roma - in auto sulle scale di Trinità dei Monti : denunciato. "Positivo all'alcol test" : Il giovane, 27 anni, ha infilato la scalinata alle 6,30 di stamane. E' risultato positivo con un valore superiore a 1.5 g/l.

Giornata mondiale Aids - la Cri in piazza con i test per Hiv : risultato in 15 minuti. “Un sieroPositivo su tre non sa di esserlo” : Saranno nelle piazze, nelle vie della movida, ma anche nei penitenziari e nelle zone frequentate da sex workers. In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids i volontari della Croce Rossa Italiana scenderanno in campo con la campagna “Meet test & Treat“. Obiettivo: diffondere la cultura della prevenzione, ma soprattutto l’importanza della diagnosi precoce. Per questo in oltre 18 regioni e tantissimi ...

Incidente sulla complanare - brindisino Positivo all'alcol test : BRINDISI - E' risultatio positivo all'alcol test il brindisino rimasto ferito nell'Incidente stradale avvenuto la sera del 26 novembre scorso lungo la complanare per Bozzano: C.M, 57 anni, è finito ...

Alcol e droga alla guida - controlli Polstrada solo un Positivo alcoltest : Proseguono, nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali connessi all'uso ed abuso di sostanze Alcoliche e stupefacenti, ...