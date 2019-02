Piazza Affari peggiore in Europa | forti vendite su bancari e BTP FTSE MIB -0 | 78%

Piazza Affari la peggiore con spread a 260. In Usa lavoro sopra le stime : LE PROSPETTIVE 01 febbraio 2019 Eurolandia, perché i rischi di recessione sono molto bassi tranne che da noi Europa cauta dopo i dati deludenti sull'economia dell'Eurozona Le Borse europee sono ...

Piazza Affari peggiore in Europa - spread e bancari sotto pressione. FTSE MIB -1 - 52% : Sul mercato azionario italiano pesano gli ultimi dati macro sul PIL: l'economia italiana è entrata in recessione tecnica a fine 2018. Si segnala inoltre un incremento delle tensioni tra Lega e M5S ...

Nuove nubi sull'economia italiana : Piazza Affari in calo - vola lo spread : Sempre dalla Cina però arrivano altri segnali di rallentamento dell'economia: l'indice pmi manifatturero Caixin è sceso ulteriormente a a gennaio a 48,3 da 49,7 di dicembre, attestandosi al minimo da ...

Rallenta economia zona euro. Piazza Affari debole e spread sopra 250 : Milano è scivolata in territorio negativo, mentre lo spread è peggiorato a 254 punti, penalizzato ancora dall'andamento debole dell'economia italiana, che nel quarto trimestre 2018 è entrata in ...

Le banche penalizzano Piazza Affari : Indici di Borsa in lieve calo a Milano, Ftse Mib - 0,21% a 19.730 punti e All Share -0,19% a 21.686, dopo la conferma dello stato di recessione dell'economia italiana; lo spread non è cresciuto molto, 244 punti base contro i 240 della vigilia, ma la crescita negativa aumenta la preoccupazione per i crediti inesigibili in portafoglio, e le azioni ...

Borse - un gennaio al top da oltre tre anni. Piazza Affari svetta con +7 - 6% : ...i nuovi rumors sulla necessità di aggregare in tempi stretti Deutsche Bank e Commerzbank e i dati sul Pil del IV trimestre che hanno certificato l'ingresso in recessione tecnica dell'economia ...

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari corre Ferrari : Le Borse europee concludono contrastate la seduta odierna di contrattazioni. Terminano positive le piazze finanziarie di Parigi e Londra; hanno il segno meno Francoforte e Madrid. Piazza Affari chiude ...

Ferrari - utile netto in crescita del 46% : i titoli balzano a Piazza Affari : Ferrari ha chiuso il 2018 con un utile netto di 787 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto al 2017. L'utile netto adjusted è pari a 645 milioni, +20%,. Tutti i target dell'anno sono stati ...

Borse - Europa positiva dopo la Fed. Piazza Affari in rosso con banche e Juve : La Banca centrale Usa ha adottato un atteggiamento neutrale rassicurando i mercati. Nel Vecchio Continente attesa per il dato sulla crescita del quarto trimestre, in Italia ci si aspetta un calo dello 0,2% che porterebbe tecnicamente alla recessione. Vendite sulla squadra bianconera dopo il ko con l'Atalanta ai quarti di Coppa Italia. Euro a 1,5 sul dollaro...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Ferrari - 31 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende i dati trimestrali di Ferrari. L'agenda macroeconomica è poi piuttosto ricca

Per chi suona la campanella. Diario - non ufficiale - della visita di Conte a Piazza Affari : "Durante il nostro incontro " ha spiegato Jerusalmi - abbiamo avuto modo di confrontarci sul ruolo fondamentale che Borsa Italiana svolge come motore di sviluppo dell'economia del nostro Paese, ...

Per chi suona la campanella. Diario (non ufficiale) della visita di Conte a Piazza Affari : Milano. A letto con il nemico. Il premier Giuseppe Conte ha aperto la sua giornata a Milano con una visita di buon mattino a Piazza Affari dove ha suonato la campanella – rituale che, a differenza di Wall Street dove inaugura tutti i giorni le negoziazioni, in Italia è riservato alle occasioni speci

Borse europee chiudono contrastate - a Piazza Affari brilla il lusso : Chiusura contrastata per le Borse europee con Parigi e Londra a registrare i risultati migliori e Francoforte in calo dello 0,33%. Piazza Affari conclude positiva la seduta odierna di scambi, avviati ...