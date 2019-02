Omicidio per liti di vicinato | ergastolo

Omicidio di Cardito - il dolore di Tony : piange tutto il giorno e chiede perdono : Quella avvenuta in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Cardito, è una vera e propria tragedia che sta continuando a far parlare molto. Nelle televisioni italiane, infatti, non si fa altro che tornare sull'argomento e, dopo le confessioni da parte del ventiquattrenne, Tony Essoubti Badre, che ha raccontato di aver ucciso il piccolo Giuseppe e di aver malmenato anche la sua sorellina, l'uomo è finito dietro le sbarre. Da quel ...

Omicidio di Pamela Mastropietro : 'Oseghale propose 100mila euro a un detenuto per una falsa testimonianza' : Omicidio Mastropietro, in esclusiva a Storie Italiane su Rau Uno la moglie del collaboratore di giustizia ha raccontato di un tentativo di Innocent Oseghale di 'comprare' una falsa testimonianza. '...

Mafia - blitz contro il mandamento di Mussomeli : 17 arresti. Scoperti i mandanti di un Omicidio del 1998 : Colpo al mandamento mafioso di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri del Ros questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, omicidio, estorsione e traffico di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla procura di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire gli affari della cosca: dalle pressioni estorsive nei ...

Barge - arrestato l'omicida della settantenne : "Omicidio premeditato per questioni di soldi" : L'uomo, 40 anni, sposato e con due figli, ha precedenti per banconote false: davanti ai carabinieri si è contraddetto. Conosceva la vittima

La nuova mafia che esce dal processo per l’Omicidio dell’avvocato Fragalà : È ormai alla soglia delle udienze finali di fronte alla corte d’assise di Palermo il processo per l’omicidio dell’avvocato Enzo Fragalà, processo di cui questa rubrica si è occupata già in altre occasioni. Fragalà, parlamentare del Pdl in tre legislature, proveniente da An, tornò a pieno ritmo all’a

Pietrostefani : il latitante per l'Omicidio Calabresi vive a Parigi con la pensione Inps : L'assassinio del Commissario Luigi Calabresi avvenuto il 17 maggio del 1972 fu uno dei primi omicidi che aprirono la stagione dei cosiddetti 'Anni di piombo'. Per molti anni gli investigatori brancolarono nel buio senza riuscire a scoprire chi avesse ammazzato l'uomo di stato, coinvolto involontariamente nella morte dell'anarchico Pinelli nei giorni seguenti l'attentato milanese di Piazza Fontana. Solo nel 1988, grazie alla 'crisi di coscienza' ...

L'Omicidio del piccolo Giuseppe : cosa ha fatto mamma Valentina per fermare la furia di Tony? - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie sulL'omicidio di Cardito: che cosa ha fatto mamma Valentina per difendere i suoi bambini?

In carcere per l’Omicidio di moglie e figlia di 9 mesi - accusa la donna : “È stata lei” : Dopo anni di silenzio e una condanna per duplice omicidio, l'uomo dal carcere ha accusato la moglie morta: "È stata lei ha sparare alla piccola e a suicidarsi, ho taciuto per proteggere la sua memoria"Continua a leggere

Sara - travolta e uccisa a 19 anni : sdraiata sull’asfalto ma per i pm non è Omicidio volontario : I pm della Procura di Firenze hanno chiesto al gip l'archiviazione delle indagini per omicidio volontario sul caso della 19enne Sara Scimmi, deceduta dopo esser stata investita da un tir a Castelfiorentino mentre era sdraiata sull'asfalto in piena notte. Per i pm nessuno l'ha portata in quel posto e non è stata aggredita. Confermata invece l'accusa di omicidio stradale e fuga per il camionista che l'ha investita.Continua a leggere

Omicidio Vannini - 5 anni per Ciontoli : proteste in aula : Roma, 29 gen., askanews, - Omicidio colposo. Per quest'accusa è stato condannato, in secondo grado, a 5 anni di reclusione Antonio Ciontoli, in relazione alla morte di Marco Vannini, il ragazzo di ...

Omicidio Marco Vannini : pena ridotta per Ciontoli - la rabbia dei famigliari : Si è concluso oggi, martedì 29 gennaio il processo per la morte di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri (centro alle porte di Roma) ucciso con un colpo di pistola nel maggio del 2015. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno deciso di ridurre la condanna ad Antonio Ciontoli da 14 a 5 anni. Durante la lettura della sentenza, la mamma del giovane, incredula ha urlato: "Vergogna"....Continua a leggere

