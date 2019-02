Maltempo e neve | valanga investe auto sulla statale del Brennero in Tirolo

Maltempo - Coldiretti : la neve è una manna per i campi secchi in inverno : Dopo un inizio inverno anomalo segnato da incendi boschivi e campi aridi per la mancanza di precipitazioni nel 2019 al nord, l’arrivo della neve è manna per le campagne in allarme per le riserve idriche sulle montagne, nei fiumi, nei laghi e nel terreno necessarie alle coltivazioni nel momento della ripresa vegetativa. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’arrivo della neve per scongiurare una preoccupante siccità fuori ...

Maltempo - neve a Milano : è il giorno di "Big Snow". Un morto a Torino : A Milano è arrivata la neve. Stamani la città, insieme a molti altri centri e paesi della Lombardia, si è svegliata sotto un manto bianco. Dalle prime ore, infatti, come peraltro...

Maltempo sulla Penisola - con neve al nord e piogge al Centro-Sud : Roma - Un'intensa perturbazione atlantica si prepara ad entrare in azione sull'Italia, orchestrata da un profondo minimo depressionario che si scaverà fino a raggiungere valori inferiori a 990hPa subito ad ovest dell'Italia. Darà luogo a condizioni di Maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche e al nord, con nevicate anche sulla Val Padana centro-occidentale. VENERDÌ: La perturbazione raggiungerà la sua ...

Maltempo - tanta neve e vento forte : la situazione meteo LIVE : Una saccatura nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determina nevicate su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporta piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ...

Maltempo Piemonte : neve a Torino e scuole chiuse in molte città

Meteo weekend - Maltempo senza tregua : neve e pericolo alluvioni fino a domenica : Condizioni Meteo in deciso peggioramento su gran parte della penisola. Quella di oggi, venerdì primo febbraio, sarà una giornata gravemente perturbata al Nord, con tanta neve fino a quote molto basse o in pianura sul Piemonte. Diverse città si sono svegliate completamente imbiancate. Previsto maltempo almeno fino a domenica.Continua a leggere

Maltempo - Fs conferma piani neve per treni : le linee interessate : Maltempo, Fs conferma piani neve per treni: le linee interessate A causa delle forti nevicate in alcuni tratti i treni potrebbero essere sottoposti a ritardi e cancellazioni. Coinvolte alcune linee della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Sarà comunque garantito il 70% dei treni regionali ...

Scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 per allerta neve/ Ultime notizie meteo e Maltempo : l'elenco dei comuni : domani 1 febbraio 2019 Scuole chiuse per il maltempo e in particolare l'allerta neve: l'elenco dei comuni che hanno preso questo provvedimento

Maltempo - finisce in una scarpata per la neve : un morto nel pavese : Incidente stradale mortale stasera alle 20.30 sulla strada provinciale 134, nei pressi di Montù Beccaria, nell’Oltrepò pavese. Un uomo di 53 anni abitante a Cava Manara, in provincia di Pavia, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, a causa del manto stradale innevato ed è uscito fuori strada finendo in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco di Broni e dal personale ...

