L' Eredità | la fan impazzisce per il campione Diego? Finisce in disgrazia | cosa si scopre

Chi è Diego Fanzaga - il concorrente dell’Eredità che fa impazzire Twitter : Giovane, bello e colto: Diego Fanzaga è il concorrente dell‘Eredità che sta facendo impazzire Twitter. Non è ancora riuscito a superare il gioco della Ghigliottina, ma di certo ha stregato migliaia di telespettatori. Una laurea in Lettere e tanti sogni nel cassetto, Diego ha attirato da subito l’attenzione dei fan dell’Eredità e, dopo essere diventato il campione in carica, ha conquistato tutti. Ogni volta che il giovane ...

L'Eredità - l'orrore dell'Epifania : "Carmela" - la faccia di Insinna di fronte al concorrente più ignorante : La "castroneria dell'Epifania" a L'Eredità. In studio da Flavio Insinna i concorrenti del quiz preserale di Raiuno regalano sempre delle perle, complici l'emozione delle telecamere o la semplice ignoranza. E il 6 gennaio l'Oscar per la risposta più assurda di tutte va a chi è riuscito a non indovina

L'Eredità - le accuse fanno godere Flavio Insinna : risposta brutale - spazzato via Gerry Scotti : Le polemiche fanno godere Flavio Insinna. Negli ultimi giorni si è parlato molto del suo L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Se ne è parlato per presunti favoritismi per alcuni concorrenti, una campionessa in particolare. accuse che, ciclicamente, ritornano. Ma in questo caso si sono rip

L'Eredità - il clamoroso sospetto sul "prescelto" Francesco : "Avete visto che domande fanno al genovese?" : L'Eredità, ovvero come trionfa il complottismo. Raramente, nella storia di un quiz tv, si è assistito a una tale carica di veleno e sospetti sul conduttore, l'amato e odiato in egual misura Flavio Insinna, e gli autori Rai, accusati di favorire questo o quel concorrente senza un motivo preciso, vist