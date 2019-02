Lecce-Ascoli sospesa | Scavone perde i sensi | scontro durissimo al 1' Portato in ospedale

Lecce-Ascoli abbandonata - shock Scavone : perde i sensi - ambulanza in campo : Lecce-Ascoli interrotta – shock durante l’anticipo valido per il campionato di Serie B, attimi di terrore per il calciatore Scavone. Dopo un contrasto aereo, il calciatore è caduto malamente, sbattendo in maniera violenta sul terreno di gioco, ha poi perso i sensi. Necessario l’intervento dell’ambulanza, il calciatore è stato trasportato via in ambulanza. Clima surreale in campo con i tifosi preoccupati per le ...

Serie B : in campo Lecce-Ascoli LIVE : Il Lecce prova l'aggancio in testa ospitando l'Ascoli nell'anticipo della 22/ma giornata. Il Palermo chiude il turno lunedì ospitando il Foggia mentre l'incontro di cartello è a sfida domenica sera ...

Lecce-Ascoli : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Lecce-Ascoli: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B. Venerdì 1 Febbraio 2019 alle ore 21:00 allo stadio Via del Mare di Lecce, si giocherà Lecce-Ascoli, match valevole per la 22esima giornata di Serie B. Lecce-Ascoli: le squadre Lecce: salentini che sono tornati vittoriosi per 2-1 dal match giocatosi in casa della Salernitana. Vantaggio dopo appena 4 minuti grazie all’eurogol di capitan Mancosu che, alla 100esima ...

Serie B - addio a Mimmo Renna : allenò Lecce e Ascoli : Se ne è andato proprio nel giorno 'consacrato' alla sfida tra due sue vecchie splendide creature calcistiche. È morto a Lecce stamattina Mimmo Renna, ex giocatore e allenatore, Leccese doc, che il ...