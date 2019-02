Lebron trascina i Lakers

Risultati NBA – Lebron James torna e trascina i Lakers nel derby - un super Curry non basta a Golden State : I quarantuno punti segnati da Curry non bastano ai Warriors per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che sorride grazie alla coppia Embiid-Simmons. Spettacolo nel derby di Los Angeles, vinto dai Lakers grazie al ritorno di James Quaranta giorni di stop, diciassette partite giocate senza il proprio giocatore migliore. A sorpresa, LeBron James torna in campo proprio nel derby di Los Angeles, trascinando i Lakers alla vittoria contro i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : Lebron James trascina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

Risultati NBA : Lebron crolla contro i Nets - super-Jokic trascina i Nuggets : Risultati NBA, quattro incontri si sono giocati nella notte americana, non può sorridere LeBron James coi suoi Lakers NBA, nella notte a stelle e strisce sono andate in scena 4 gare. Sorpresa non da poco per i Los Angeles Lakers che sono stati sconfitti dai New Jersey Nets in maniera inopinata: 115-110 il finale dell’incontro che ha visto l’ex di turno D’Angelo Russell protagonista con 22 punti e 15 assist. LeBron James ...