Il calciatore che non vuole tornare in Bahrein

"Che paura - quest'aereo cade a pezzi". Il calciatore Emiliano Sala aveva predetto l'incidente : La testimonianza dell'attaccante argentino in un audio choc inviato ad un suo amico: "Se tra un'ora e mezza non avrete mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno". Parole che suonano ora come un terrificante presagio. Le autorità sono state chiare: "Non troveremo nessuno vivo".