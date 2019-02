GB | morto a 95 anni Stewart Adams | l' inventore dell' ibuprofene

Il calcio leccese piange un suo eroe - morto Mimino Renna. Riportò il Lecce in B dopo quasi trent'anni : Il tecnico ha avuto un malore. Ha riportato i giallorossi tra i cadetti dopo 27 anni. imbattuto il suo record in B con l'Ascoli di Rozzi.

È morto il chimico britannico Stewart Adams - che contribuì a inventare l’ibuprofene : Il chimico britannico Stewart Adams, che con il suo gruppo di ricerca scoprì il principio attivo dell’ibuprofene, è morto a Nottingham (Regno Unito): aveva 95 anni. Adams diede un contributo fondamentale alle ricerche che portarono alla sintesi dell’ibuprofene, alla base

morto il papà dell'ibuprofene/ Stewart Adams - 95 anni : sperimentò il farmaco su stesso per smaltire sbornia : Stewart Adams, inventore dell'ibuprofene, è Morto oggi all'età di 95 anni: l'aneddoto su come scoprì che il farmaco che rivoluzionò la sua vita era efficace

morto Stewart Adams - il padre dell'antidolorifico ibuprofene. Aveva 95 anni : Chimica. morto a 95 anni l'uomo che mise a punto l'antidolorifico ibuprofene, uno dei farmaci più utilizzati al mondo. Il dottor Stewart Adams si era impegnato in 10 anni di sperimentazione del farmaco, attendendo 7 anni per ottenere l'approvazione regolatoria. Adams si era unito al dipartimento di ricerca di ...

morto a 95 anni Stewart Adams - scoprì l'antidolorifico più diffuso : E' Morto a 95 anni Stewart Adams, l'uomo che ha legato il suo nome alla scoperta dell'ibuprofene, ossia al principio attivo di uno degli antidolorifici più usati al mondo da decenni. Adams si è spento ieri nella sua casa di Nottingham, in Inghilterra, come riferito oggi dal figlio Charles ai media britannici. Laureato in farmacia, fece la scoperta destinata a ...

Dick Miller è morto/ Murray Futterman dei Gremlins si è spento a 90 anni : Dick Miller è morto, Murray Futterman dei Gremlins si è spento a 90 anni: il cordoglio sui social e mondo del cinema in lutto

morto l'attore Dick Miller - il volto di "Gremlins" aveva 90 anni : È Morto all'età di 90 anni l'attore americano Dick Miller. Ne danno notizia i media internazionali. Sulle scene per 60 anni, Miller è noto in particolare per il suo ruolo di Murray Futterman nella ...

morto Dick Miller : l'attore di 'Gremlins' e 'Terminator' aveva 90 anni : Volto di decine di film, si ricordano tra le altre anche le apparizioni nella serie 'Saranno famosi' degli anni '80 e in 'Night of the Creeps'

morto Sergio - il 'gigante buono' del culturismo : stroncato a 56 anni stroncato da un infarto : stroncato da un infarto a 56 anni . È Morto così la scorsa notte Sergio Origlia , ex campione di culturismo . Lo hanno trovato senza vita nella sua casa di Cuneo. A chiamare i soccorsi, verso l'una di ...

Palermo : va in Comune per rifare la carta identità e scopre di risultare morto da 5 anni : Da Palermo arriva una storia a dir poco incredibile. Un uomo residente in città, Antonio Bartolotta, nei giorni scorsi si è recato presso l'ufficio Anagrafe del Comune per rinnovare la sua carta identità ormai in scadenza. Qui, però, l'impiegato lo ha informato che era impossibile in quanto risultava morto dal 2014! L'assurda vicenda è stata racconta dal quotidiano "Giornale di Sicilia" e ripresa da numerose testate. La macabra scoperta Come ...

Palermo - va in Comune per rinnovare la carta d’identità ma gli rispondono : “Non può - lei è morto 5 anni fa” : Antonio Bartolotta è andato all’anagrafe del Comune di Palermo per rinnovare la sua carta d’identità scaduta ma, una volta lì, si è sentito dire che risultava morto da 5 anni, ovvero dal 20 giugno del 2014. A riportare la notizia è Il Giornale di Sicilia che racconta questa incredibile storia. Ovviamente, in tutto questo tempo infatti, l’uomo non si era accorto di nulla perché continuava a ricevere tasse e bollette a suo nome ...

Leonardo Cenci - morto a 46 anni il maratoneta che lottava contro il cancro. Mattarella lo aveva nominato Cavaliere : È stato il primo italiano a correre per due volte la maratona di New York quando era già malato di cancro. Ma dopo sei anni di lotta contro la malattia Leonardo Cenci è morto a 46 anni a Perugia. Era ricoverato dal 24 dicembre. Con la sua forza era diventato simbolo della lotta alla malattia che, diceva, non doveva averla vinta sulla vita di tutti i giorni. Un “esempio civile” secondo Mattarella, che nel 2017 lo aveva insignito del ...

Va a rifare la carta d'identità in Comune a Palermo e scopre di essere morto da cinque anni : Era andato negli uffici comunali dell' anagrafe a Palermo per rinnovale la carta d'identità . Ma davanti all'impiegatio dello sportello ha scoperto di essere morto da cinque anni. Protagonista della ...

Palermo - chiede rinnovo della carta d'identità. Ma per il Comune è morto da 5 anni : "Buongiorno, vorrei rinnovare la mia carta d'identità ". "Aspetti un secondo, lei risulta morto da cinque anni". Un disguido a dir poco macabro. Ecco la storia di Antonio Bartolotta , recatosi in ...