Fondo | Pellegrino tricolore sprint

Sci di Fondo - Federico Pellegrino : “La preparazione procede in modo ottimale”. Ganz : “Non mi aspettavo la vittoria” : Sono andati in scena oggi, in quel di Cogne, i Campionati Italiani per quanto riguarda la sprint a tecnica libera nello sci di fondo: ad imporsi Federico Pellegrino e Caterina Ganz (clicca qui per tutti i risultati). Di seguito tutte le dichiarazioni degli azzurri alla FISI nel post gara. Caterina Ganz: “Non mi aspettavo questa vittoria, sono contenta anche perché la pista è davvero bella: mi è piaciuta appena l’ho testata. In discesa ho ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : i convocati dell’Italia. Squadra rimaneggiata - Pellegrino e De Fabiani assenti per preparare i Mondiali : Sei azzurri parteciperanno il prossimo fine settimana alle gare di Ulricehamn della Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella località svedese si svolgeranno sabato 26 gennaio una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica libera, mentre domenica 27 ci saranno le staffette. Gli atleti convocati sono Mirco Bertolina, Stefano Gardener, Claudio Muller e Giandomenico Salvadori in campo maschile, mentre al femminile si saranno Caterina ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2019 : il lato sorprendente di Federico Pellegrino - l’ascesa prepotente di Caterina Ganz : Un altro weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo è passato, ma questa volta ha portato un vento che soffia a metà tra le novità e le sorprese in casa Italia: il volto nuovo è quello di Caterina Ganz, quello multiforme è di Federico Pellegrino. 23 anni compiuti da poco, di Moena, Ganz ha colto, con l’undicesimo posto della 10 km a tecnica classica di Otepää, il proprio miglior risultato in Coppa del Mondo a livello individuale. Buoni ...

Sci di Fondo - Pellegrino chiude 15º a Otepää : l'azzurro mai così in alto in una 15 km di tecnica classica : Johannes Klaebo, oggi assente, resta al comando della Coppa del mondo, ma ora ha soltanto 124 punti sullo stesso Bolshunov, che invece scavalca Sundby , oggi quarto, nella graduatoria delle distance. ...

Sci di Fondo – A Otepää Pellegrino out nella semifinale dello sprint in tecnica classica : vince Klaebo : Pellegrino fuori in semifinale a Otepää: è decimo nella sprint in tecnica classica vinta da Klaebo. A punti De Fabiani e Rastelli Federico Pellegrino chiude al decimo posto la sprint in tecnica classica di Otepää. Il campione valdostano, che com’è noto preferisce le gare in skating, ha terminato il proprio cammino in semifinale classificandosi al quinto posto nella propria batteria dominata dai norvegesi con Stenshagen primo, Valnes ...

