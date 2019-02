agi

: Davvero la Sea Watch è uno yacht, come dice Toninelli? - curiositynews1 : Davvero la Sea Watch è uno yacht, come dice Toninelli? - michele79969197 : @Mov5Stelle Ma davvero pensate che la gente sia così cogliona? La Sea Watch è classificata come pleasure craft...ov… - italiarena : RT @Libero_official: Perché Sea Watch è stata costretta a fare rotta verso Catania: cosa c'è dietro la mossa di Salvini e perché la Ong, or… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha affermato che "la Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della SeaWatch3 per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino perché "è una imbarcazione registrata'pleasure', che non è in regola per compiere azioni di recupero dei migranti in mare"."Se tu, milionario, compri uno, vai in navigazione per piacere, non per sostituirti alla Guardia Costiera libica o di altri Paesi. Ma soprattutto mi chiedo: il governo olandese non ha nulla da dire rispetto a una imbarcazione di una Ong tedesca che chiede e ottiene la bandiera dei Paesi Bassi per scorrazzare nel Mediterraneo agendo fuori dalle regole?"Danilo ToninelliUn'affermazione contestata dalla Ong, secondo cui "Sea Watch è regolarmente registrata ...