Conte | Non solo Pil | serve indicatore dignità sociale

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Contenti per la prestazione odierna ma il confronto non è ancora chiuso” : L’Italia inizia con il piede giusto la propria avventura nel primo turno della Coppa Davis 2019. Andreas Seppi e Matteo Berrettini si sono imposti nei primi singolari nella sfida di Calcutta contro l’India, facendo valere il più alto tasso tecnico e non temendo il complesso impatto con l’erba. Su questa superficie, tradizionalmente, i tennisti italiani hanno sempre fatto fatica ma l’altoatesino e il romano hanno risposto ...

Taylor Mega/ 'Parlare della mia tossicodipendenza non è stato facile' : la Marcuzzi Contenta - Isola dei Famosi - : Taylor Mega potrebbe essere la prima naufraga eliminata de L'Isola dei Famosi 2019? Giovedì 31 gennaio il verdetto del pubblico sovrano

Recessione tecnica per l'Italia - manovra bis da 5 miliardi?/ Conte 'non temo la Ue' - Berlusconi - 'incapaci' : Italia in Recessione tecnica, dati Istat dopo anticipo di Conte: Di Maio, 'colpa di Renzi e Gentiloni'. Premier fiducioso, Berlusconi e il Pd all'attacco.

Conte in centro a Milano : "Inter? Non dico niente" : Antonio Conte in via Montenapoleone, pochi minuti a piedi dalla sede dell'Inter. Una coincidenza? Forse sì, forse no. La casa della società nerazzurra è in pieno centro di Milano e si sa che l'ex ...

Diciotti - per Conte votare contro l’autorizzazione a procedere non significa salvare Salvini : Conte difende Salvini: "Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico". Salvini a 'Porta a Porta': "Chi ha letto le carte sa cosa è successo, che è stato un atto politico. Lascio ai M5s la loro scelta, ma penso che voteranno di conseguenza, avranno le idee chiare"Continua a leggere

L’economia non cresce - la recessione affonda le banche - l’economia affonda. Conte : “Nessuna preoccupazione” : L'economia italiana entra ufficialmente in recessione tecnica. La certificazione arriva dall'Istat, secondo cui nel quarto trimestre del 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato e' diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente ed e' aumentato dello 0,1% in termini tendenziali. Si tratta del secondo calo congiunturale consecutivo dopo il -0,1% segnato nel terzo trimestre dell'anno scorso, primo segno negativo ...

Pil - Conte : dati transitori - non serve manovra bis : Roma, 31 gen., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non teme che l'Europa chieda una manovra bis, dopo i dati negativi sul Pil. Lo ha detto parlando ai giornalisti a margine dell'...

Italia in recessione tecnica - Conte : "Manovra bis? Ue non la chiederà" : Le responsabilità della brusca frenata dell'economia sono di questo esecutivo , ormai in carica da 8 mesi, che ha sbagliato la Manovra, bruciato miliardi di euro, ha fatto alzare lo spread e ...

'Conte conferma scelta di governo? Salvini non può essere processato' : INTERVISTA/ L'ex magistrato di Mani Pulite Antonio Di Pietro interviene sul caso Diciotti e la richiesta di autorizzazione a procedere su Salvini Segui su affaritaliani.it

Da quando non funzionerà più Google Plus e come scaricare tutti i Contenuti pubblicati : Ci siamo davvero: Google Plus non funzionerà più in molti dei suoi aspetti fra una manciata di giorni. Della chiusura del social network di Mountain View ci siamo occupati ampiamente, riferendo ai nostri lettori pure di un stop anticipato rispetto alla prima data di agosto 2019, a causa di un grave bug riscontrato dagli esperti. Ebbene ora ci siamo davvero e già dalla settimana prossima, più esattamente dal 4 febbraio, non sarà più possibile ...

Recessione - Marattin (Pd) : “Stanchi delle cialtronate di Di Maio”. Brunetta (FI) : “Conte Non sa nulla di economia” : “Il ministro Di Maio dice che i dati dell’Istat dimostrano che nei mesi scorsi l’Istituto di Statistica ha falsificato i dati. Siamo stanchi delle buffonate di Di Maio: venga qui a dirci le sue cialtronate”. A dirlo, alla Camera, tra le proteste dei deputati, Luigi Marattin (Pd). Renato Brunetta, sempre sui dati diffusi dall’Istat che certificano un inizio di Recessione del Pil, se l’è presa col presidente del Consiglio, ...

Conte smentisce i rumors : ''Inter? Non ho ricevuto offerte'' : Sedotto e poi abbandonato dal Real Madrid, proprio quando l'approdo sembrava imminente, il tecnico leccese è già proiettato verso il prossimo giugno, dichiarando alla Gazzetta dello Sport: ''Fino a ...

Artefiera - 10 eventi dedicati all’arte moderna e Contemporanea da non perdere a Bologna : Dall’1 al 4 Febbraio 2019 la città di Bologna ospita anche quest’anno Artefiera, l’appuntamento fieristico più antico d’Italia interamente dedicato all’arte moderna e contemporanea, qui una selezione dei 10 eventi da non perdere. L'articolo Artefiera, 10 eventi dedicati all’arte moderna e contemporanea da non perdere a Bologna proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter Conte : “Dall’Italia non ho ricevuto nessuna offerta” : Conte Inter – “Dall’Italia non ho ricevuto nessuna offerta”. Lo dice l’ex allenatore di Juventus e Chelsea, Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport a Bergamo per assistere al match di Coppa Italia Atalanta-Juventus. -> Leggi anche Pagelle Atalanta-Juventus 3-0, highlights e tabellino del match Inter Conte, nessuna offerta “Il campo mi manca – aggiunge […] L'articolo Inter Conte: ...