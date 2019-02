Berrettini e Seppi senza problemi

Coppa Davis - Italia avanti 2-0 sull'India : vittorie di Seppi e Berrettini : Vince anche Paolo Berrettini e l'Italia del tennis sorride, portandosi sul 2-0 nella sfida di Coppa Davis contro l'India, in corso sui campi in erba del South Club di Calcutta. Berrettini in meno di ...

Coppa Davis – Doppietta Italia - dopo Seppi vince anche Berrettini : Gunneswaran si arrende - India quasi ko : dopo il successo di Seppi all’esordio, tocca a Matteo Berrettini firmare il secondo punto per gli azzurri: sconfitto in due set Prajnesh Gunneswaran L’Italia comincia con il piede giusto la sfida contro l’India valida quale turno di qualificazione alla fase finale della Coppa Davis 2019. Sull’erba del Calcutta South Club, nella capitale della regione Indiana del Bengala occidentale, gli azzurri si portano 2-0 al termine ...

LIVE India-Italia - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Seppi e Berrettini in campo nella prima giornata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della sfida tra India ed Italiana, valida per il primo turno della Coppa Davis 2019 di tennis. E sull’erba di Calcutta da oggi si comincia. Il tennis non si ferma mai e dopo il primo Slam dell’annata andato in archivio, con i trionfi del serbo Novak Djokovic e della giapponese Naomi Osaka, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà tutta per la Davis 2019. ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia : Andreas Seppi darà il via alle danze - esame sull’erba per Matteo Berrettini : E sull’erba di Calcutta (India) da domani si comincia. Il tennis non si ferma mai e dopo il primo Slam dell’annata andato in archivio, con i trionfi del serbo Novak Djokovic e della giapponese Naomi Osaka, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà tutta per la Coppa Davis 2019. Un’edizione tanto attesa, quella della rivoluzione e delle polemiche. In tutto questo, si inizia dal primo turno: 24 Paesi in lizza per 12 posti ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia - un’erba per ripartire. Seppi può portare due punti - Berrettini all’esordio in campo : Comincia febbraio, comincia la nuova Coppa Davis, comincia l’avventura dell’Italia. Gli azzurri, con Corrado Barazzutti nelle vesti di capitano non giocatore, ripartono dall’India, e precisamente da Calcutta, sull’erba da sempre indigesta ai nostri portacolori, ma che, paradossalmente, è gradita da qualcuno dei nostri giocatori da 15 anni. Parliamo di Andreas Seppi: l’altoatesino è da sempre una nostra punta quando ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : effettuato il sorteggio. Il programma completo : apre Seppi nella prima giornata - poi Berrettini : I due capitani, Corrado Barazzutti e Mahesh Bhupathi, hanno svelato le proprie carte nel sorteggio del turno preliminare di Coppa Davis tra India e Italia, che si aprirà domani a Calcutta, nel sorteggio tenutosi poche ore fa. Sarà Andreas Seppi, come da previsioni, ad assolvere il ruolo di numero uno azzurro in questa due giorni nuova e inedita dell’Insalatiera: l’altoatesino incontrerà il numero 133 del ranking ATP Ramkumar ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : le possibili scelte di Corrado Barazzutti. Seppi - Cecchinato e Berrettini in ballottaggio - incognita doppio : Comincia venerdì l’avventura dell’Italia nella Coppa Davis 2019. La nuova edizione coinciderà con l’inizio della rivoluzione della storica competizione a squadre. Gli azzurri di Corrado Barazzutti saranno ospiti dell’India e si giocherà sull’erba, una superficie poco amata dai giocatori italiani e che ovviamente mette il capitano azzurro nella difficile decisione di scegliere i due migliori singolaristi e soprattutto la coppia del doppio. Non ci ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 14 gennaio - tutte le partite in tempo reale. Seppi avanti di un set. Travaglia e Fabbiano magnifici - vince Nadal - out Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi, lunedì 14 gennaio). Incomincia il primo Slam della stagione di tennis, scattano due settimane di grande spettacolo sul cemento di Melbourne e la prima giornata regalerà subito grandissime emozioni perché sono attese in campo diverse stelle e i primi italiani. Roger Federer, detentore del titolo, se la dovrà vedere contro l’uzbeko Denis Istomin partendo con tutti i favori ...

Australian Open 2019 - sorteggio italiani. Azzurri sfortunati : Fognini trova Munar - Tsitsipas per Berrettini. Dura anche per Cecchinato e Seppi : Poteva andar meglio a diversi nostri rappresentanti nel sorteggio degli Australian Open 2019: l’urna, pur in presenza di due teste di serie, ha regalato accoppiamenti che, per un motivo o per un altro, sono tutti da prendere con la dovuta cautela per non incorrere in seri problemi già all’esordio. Andiamo a vedere tutte le sfide dei nostri giocatori nel dettaglio, in rigoroso ordine di posizionamento nel tabellone. FABIO ...