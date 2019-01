Svelati i dettagli della stagione 2019 del Capcom Pro Tour di Street Fighter 5 | con un

Facebook - Svelati i dettagli di una class action : rifiutò di risarcire i genitori di minori che avevano inconsapevolmente fatto acquisti nei suoi giochi : Se il 2018 è stato un annus horribilis per Facebook, il 2019 non sembra essere da meno. In base a quanto riportato da Gizmodo, un giudice federale ha stabilito di rendere pubblici, il prossimo lunedì, alcuni documenti contenenti i dettagli di una class action intentata contro il gigante di Mark Zuckerberg nel 2012.Il fascicolo, scovato grazie all'intervento del blog Reveal, spiega come alcuni impiegati di Facebook fossero ben consapevoli della ...

Resident Evil 2 : Nuovi dettagli Svelati grazie al codice della DEMO : Da qualche giorno è disponibile la DEMO Gratuita ma a tempo di Resident Evil 2 su Steam, Xbox One e PS4. Qualcuno si è dilettato a spulciare nel codice della DEMO ed ha scoperto Nuovi ed interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi. Prima di farlo vi informiamo che su Internet è stata resa disponibile la DEMO modificata, la quale rimuove i limiti di tempo imposti da Capcom. Resident Evil 2: Nuovi dettagli dalla ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown - Svelati nuovi dettagli sul multiplayer grazie a un nuovo trailer : grazie a Ace Combat 7: Skies Unknown, i giocatori potranno presto sfidarsi nei cieli in partite da 8 giocatori online. Dall'uscita del gioco su PlayStation 4 e Xbox One il 18 gennaio e su PC il Primo febbraio, gli assi saranno in grado di fronteggiare altri 7 giocatori nella modalità Deathmatch tutti-contro-tutti e allearsi in quella Team Deathmatch.I giocatori possono decollare a bordo di 28 velivoli (con un aereo aggiuntivo nella Deluxe ...

Tennis - ATP Cup 2020 : Svelati i dettagli della manifestazione. In Australia si sfideranno 24 nazioni : Dal 3 al 12 gennaio 2020 si svolgerà in Australia la prima edizione della ATP Cup, il nuovo torneo a squadre che darà il via alla stagione Tennistica. Gli organizzatori hanno svelato oggi i dettagli della manifestazione, con gli incontri principali che si giocheranno a Sydney, mentre le gare dei gironi si terranno a Brisbane ed Adelaide. Si tratta di una Coppa del Mondo per nazioni, che torna attiva dopo otto anni, visto che il precedente torneo ...

Rainbow Six Siege Anno 4 - Svelati i dettagli del nuovo Season Pass : La nuova stagione di Rainbow Six Siege è disponibile soltanto da una manciata di giorni, e chiaramente numerosi sono gli utenti che non hAnno perso tempo e si sono fiondati da subito all'interno del mondo di gioco dello sparatutto tattico targato Ubisoft, pronti a fare la conoscenza delle nuove feature innestate dagli addetti ai lavori. Una nuova mappa, Fortezza, e due nuovi operatori, rispettivamente Kaid e Nomad, rappresentano una ...