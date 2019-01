«Meghan Markle e il principe Harry non vivono più insieme», l’indiscrezione choc

attualitavip.myblog

(Di giovedì 31 gennaio 2019)e ilnonpiù? Un’indiscrezione proveniente da fonti vicine alla coppia reale andrebbe in questa direzione. A meno di un anno dalle nozze da favola, si parlerebbe già di crisi matrimoniale tra i duchi di Sussex. E, secondo i rumor, a metterci lo zampino sarebbe stata la regina Elisabetta. Ma andiamo con ordine.Come riportato da Leggo, il magazine Globe avrebbe reso pubblica una mail riservatissima, in cui Sua Maestà avrebbe definito«un cancro da cui bisogna liberarsi nel modo più indolore possibile» e anche «un’avida cacciatrice d’oro». Sempre secondo il magazine americano, ci sarebbe già pronto un piano di divorzio quantificato in 37milioni di dollari. Per far tornare la duchessa in America, lasciando il bambino nel Regno Unito.E adesso, alla clamorosa indiscrezione si aggiungerebbero nuove voci. Come riporta 361magazine, ...