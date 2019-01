Matteo Salvini | l' affondo di Pier Ferdinando Casini sul caso Diciotti | Il M5s si

Laura Boldrini insulta Matteo Salvini : 'Coniglio - che vergogna vederlo implorare la salvezza' : ' Matteo Salvini è un coniglio '. Laura Boldrini non si contiene e ospite a Omnibus , su La7 , attacca pesantemente il ministro dell'Interno sul caso Diciotti e sulla richiesta del Tribunale dei ...

Montalbano contro Matteo Salvini - la puntata pro-immigrati che scatena il caos in Rai : Come gode la Repubblica . Il quotidiano diretto da Mario Calabresi anticipa che lunedì 11 febbraio , il primo lunedì dopo la settimana di bagordi del Festival di Sanremo , andrà in onda in prima ...

Matteo Renzi - crolla l'Italia e lui gode : 'Visto? Con Salvini e Di Maio...' : Matteo Renzi non ha perso un attimo. Appena usciti i dati Istat sull'economia , s'è armato di smartphone e sui suoi profili Twitter e Facebook è partito all'attacco del governo: 'Col nuovo governo l'Italia ha perso 76mila posti di lavoro e il Pil è per la seconda volta ...

"Io - italiano medio da divano...". Matteo Salvini - confessione ironica da antisportivo nel tempio dello sport : "Mangio male, dormo poco e non faccio niente, ma non sono ancora a carico del sistema sanitario nazionale". Autoironico, ritratto di italiano medio esperto di agonismo da divano, il manifesto da "antisportivo" di Matteo Salvini irrompe nella affollatissima presentazione della riforma dello sport del sottosegretario Giancarlo Giorgetti, nell'aula magna del Coni.Il ministro dell'Interno, forse indeciso su quale giubba di federazione indossare, si ...

Matteo Salvini torna a parlare di calcio : “lo sfottò allo stadio ci sta” : Matteo Salvini ha parlato delle questioni legate al calcio ed allo stadio con qualche sfottò che a detta del ministro ci sta eccome “Ringrazio il mondo del calcio. Andare allo stadio con qualche sfottò ci sta. Penso che se questo paese punterà sullo sport per i giovani sarà un paese migliore“. Lo ha detto il Ministro dell’Interno. Matteo Salvini, durante la presentazione della riforma del sistema sportivo italiano. ...

Elisa Isoardi : ‘La foto con Matteo Salvini? È la migliore che ha’ : “Non penso sia una delle foto peggiori che ha in giro. È decisamente la foto migliore che ha, perché lo umanizza“. Elisa Isoardi torna ancora una volta sulla foto con Matteo Salvini, la stessa con cui la conduttrice tv ha comunicato la fine della loro storia d’amore. Intervistata nel numero di Oggi in edicola giovedì 31 gennaio la padrona di casa de La prova del cuoco respinge l’etichetta di ‘furba’ per quella ...

Sea Watch - lo sbarco a Catania : festa tra gli immigrati - parte il circo contro Matteo Salvini : Dopo dodici giorni in mare, cinque dei quali passati in rada a Siracusa, la Sea Watch è arrivata al porto di Catania, dove è iniziato lo sbarco dei 47 migranti a bordo. Dietro lo sbarco a Catania potrebbe esserci una mossa politica per ottenere un cambio di procura e, dunque, l'indagine sulla Ong te

Caccia grossa a chi aiuta : la crociata più feroce di Matteo Salvini : Prima l’accanimento contro le Ong. Ora ?gli sgomberi dei Cara. ?La guerra agli Sprar. ?E l’isolamento di chi assiste i migranti. È la fase due del Viminale. ?La più violenta. Ma nonostante tutto, le iniziative di solidarietà non si fermano Istruzioni per resistere alla deriva disumana"

Silvio Berlusconi bastona Matteo Salvini su Repubblica : 'Basta inutili sofferenze' : Poi, sulla politica contro l'immigrazione clandestina adottata dal ministro dell'Interno, spiega: 'Fa bene Salvini a fermare un traffico vergognoso di esseri umani. Eviterei però di creare casi ...

Silvio Berlusconi bastona Matteo Salvini su Repubblica : "Basta inutili sofferenze" : I rapporti tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, come è arcinoto, sono ai minimi termini. E l'ultima indicazione a tal riguardo arriva da un evento assai peculiare: il Cav ha rilasciato un'intervista a Repubblica, il quotidiano che per lunghi anni lo ha insultato, riempito di fango e combattuto co

Sea Watch a Catania - la mossa di Matteo Salvini : cambiare procura per far processare la Ong : Come è noto, la Sea Watch dopo l'accordo con i sette Paesi europei per la redistribuzione dei migranti, è stata fatta salpare da Siracusa alla volta di Catania su indicazione del Viminale (lo sbarco previsto per le 9 di giovedì mattina). Questo l'ultimo atto dell'odissea che ha visto al centro i 47