Concorsi Enti Statali | inoltro curriculum vitae entro febbraio

Concorsi pubblici per differenti ruoli professionali - tra cui sociologi - in Campania : Sono numerose le posizioni vacanti grazie a nuovi Concorsi e selezioni pubbliche in Campania emanate da due enti comunali. I bandi, con scadenza a fine febbraio sono stati pubblicati dal Comune di Ercolano, per il reclutamento di sei assistenti sociali, uno psicologo, due sociologi, un amministratore specializzato e due mediatori culturali e dal Comune di Castellammare Stabia per l'assunzione di istruttori amministrativi, tecnici, informatici e ...

Concorsi scuola e assunzioni docenti ultime notizie - Bussetti : ‘Porte aperte ai giovani laureati’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di reclutamento docenti e di Concorsi, sottolineando, ancora una volta, come si potrà ottenere la cattedra di ruolo solo ed esclusivamente tramite i Concorsi. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità, Bussetti ribadisce che, attraverso la Legge di Bilancio 2019, il Governo Conte ha aperto le porte della scuola ‘ai giovani laureati che vogliono ...

Concorsi truccati - chiesta l’interdizione per quindici docenti universitari di Medicina a Firenze : La procura di Firenze ha notificato a 15 professori universitari di Medicina altrettante richieste di interdizione dall’esercizio della professione, perché avrebbero alterato i Concorsi per le cattedre. Secondo gli inquirenti, che hanno portato avanti le indagini per oltre un anno con intercettazioni telefoniche e microspie, negli uffici dei professori si decideva chi meritasse il posto e chi no, scegliendo chi tenere nella Facoltà ...

Tor Vergata - la risposta del viceministro Fioramonti al professor Gruner : “Renderemo trasparenti i Concorsi” : Carissimo professor Gruner, ho seguito con attenzione la vicenda che l’ha vista parte in causa, e ho letto con interesse la Sua lettera, che della vicenda riassume i passi salienti. Come certo saprà, da quando ho ricevuto l’incarico di sottosegretario e poi di viceministro con delega all’Università, mi sono impegnato affinché si facessero ulteriori passi in avanti per garantire trasparenza e meritocrazia nel reclutamento e nell’attività ...

Riparte il futuro - Lucrezia e la sfida dei giovani medici per Concorsi trasparenti : “Vogliamo garanzie contro la corruzione” : Dopo la laurea in medicina e nonostante il numero chiuso per l’iscrizione al corso, per i giovani medici italiani la strada è ancora molto in salita. Anche quest‘anno quasi 10 mila di loro resteranno fuori dalle scuole di specializzazione, costretti ad andare all’estero o a cambiare mestiere. Mentre nei nostri ospedali, che lamentano la carenza di specialisti, i pochi disponibili sono costretti a turni massacranti. Quello dei concorsi per le ...

Concorsi Assistenti Sociali e Operatori Socio Sanitari : inoltro CV entro gennaio-febbraio : La Gazzetta Ufficiale ha diffuso nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriori risorse professionali Sanitarie da assegnare presso numerose sedi di lavoro collocate in Italia. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso a gennaio 2019 Il Comune di Pieve Emanuele in provincia di Milano in Lombardia ha aperto un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un posto come ...

Scuola - si torna ai Concorsi ma restano beffati precari e docenti non stabilizzati : Teleborsa, - "Approvata l'ennesima riforma della Scuola che allontana l'Italia dall'Europa ". La denuncia arriva dal sindacato della Scuola Anief , sulla base del previsto ritorno ai concorsi inserito ...

Dirigenti scolastici - cambia il reclutamento : semplici Concorsi per titoli ed esami : Ultime notizie a proposito del sistema di reclutamento futuro dei Dirigenti scolastici: si indiranno dei semplici concorsi per titoli ed esami, questa la principale novità contenuta nell’art. 24 del Decreto semplificazioni. La Tecnica della Scuola pubblica il documento integrale del decreto (mai visionato in precedenza) dopo la sua approvazione il 15 ottobre 2018 in Consiglio dei Ministri. I nuovi Dirigenti scolastici verranno reclutati ...

Concorsi banditi da vari Enti : ultime notizie 22/11 : Vi presEntiamo una serie di Concorsi pubblicati sull’ultima Gazzetta Ufficiale indetti da vari Enti (Automobil Club, Ordine dei Medici, Parchi Nazonali ecc.). Cliccando direttamente sui link si potrà consultare il testo completo. Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 90 del 13.11.18 e n. 91 del 16.11.18 Concorsi banditi da vari Enti AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI CONCORSO (scad. 13 dicembre ...

Rassegna dei Concorsi - ultime notizie 22/11 : Enti Pubblici Statali : Un elenco si tutti i concorsi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale relativamente agli Enti Pubblici Statali. Cliccando direttamente sui link si potrà consultare il testo completo. Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – concorsi ed Esami n. 90 del 13.11.18 e n. 91 del 16.11.18 Rassegna dei concorsi banditi dagli Enti Pubblici Statali CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONCORSO Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a ...