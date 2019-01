Addio al maratoneta che correva contro il Cancro : É morto all'ospedale di Perugia Leonardo Cenci, 46 anni, malato di tumore, impegnato da anni nel mondo del volontariato con la sua onlus che ha dato la notizia della sua scomparsa sul suo profilo ...

Leonardo Cenci - morto a 46 anni il maratoneta che lottava contro il Cancro. Mattarella lo aveva nominato Cavaliere : È stato il primo italiano a correre per due volte la maratona di New York quando era già malato di cancro. Ma dopo sei anni di lotta contro la malattia Leonardo Cenci è morto a 46 anni a Perugia. Era ricoverato dal 24 dicembre. Con la sua forza era diventato simbolo della lotta alla malattia che, diceva, non doveva averla vinta sulla vita di tutti i giorni. Un “esempio civile” secondo Mattarella, che nel 2017 lo aveva insignito del ...

Oroscopo di febbraio per i segni d'acqua : problemi in vista per Cancro e Scorpione : L'Oroscopo di febbraio 2019 prevede per i tre segni d'acqua un periodo di transizione, nel contesto più generale di un'annata che si annuncia non certo memorabile. Ricordiamo che gli astrologi definiscono questi tre segni: Cancro, Scorpione e Pesci (i segni d'acqua) come "femminili" e "caldi". Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni del secondo mese di questo anno per questi tre segni. Cancro, stanchezza da smaltire Per i cancerini il mese di ...

Un team di scienziati israeliano dice di poter trovare la cura per il Cancro entro un anno : Un team ristretto di scienziati israeliani ha detto di essere in grado di trovare la cura per il cancro entro un anno. A cercare di fare chiarezza sulla notizia apparsa su The Jerusalem Post, è Robin Seaton Jefferson, giornalista di Forbes. "Pensiamo di riuscire ad offrire una cura completa per il cancro entro un anno" ha detto al quotidiano israeliano Dan Aridor, presidente della Aebi - Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. -, la ...

In arrivo le uova Ogm che aiutano a guarire dal Cancro : Le future fabbriche dei farmaci potrebbero essere le galline. Lo suggerisce uno studio pubblicato da Bmc Biotechnology in cui alcuni esemplari sono stati modificati geneticamente per produrre uova che ...

Oroscopo Branko oggi - mercoledì 30 gennaio 2019 : Ariete - Toro - Gemelli - Cancro

''Giornata mondiale contro il Cancro'' - ad Ascoli quinta edizione della "Camminata dei Musei" : Una iniziativa, quella di domenica, che abbina la salute, la cultura e lo sport. La manifestazione, infatti, si svolge alla vigilia della "Giornata mondiale contro il cancro". Il 4 Febbraio di ogni ...

Scoperto metodo per curare il Cancro - : Un team internazionale di scienziati ha trovato un modo per riattivare le cellule T che si sono esaurite nella lotta contro il cancro. Lo riporta oggi MedicalXpress. È noto che uno dei motivi per cui ...

Oroscopo weekend dall'1 al 3 febbraio : Cancro a riposo - Acquario positivo - Vergine tesa : Il primo weekend del mese sarà positivo per quasi tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni degli astri da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: il fine settimana dell'Ariete sarà all'insegna del divertimento. Sarete aperti e socievoli, ma attenzione a lasciarsi andare a confessioni troppo intime con chi conoscete da poco. Avete deciso di prendervi una pausa dal lavoro e dedicarvi esclusivamente al vostro ...

Oroscopo Cancro - febbraio : stelle contrarie in amore : febbraio è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il nuovo mese per i nati sotto il segno del Cancro? Un quadro astrale particolare accompagnerà il Cancro durante il nuovo mese, le stelle invitano infatti ad essere prudenti e ad evitare i passi falsi. Sia in amore che per quanto riguarda l’abito lavorativo potrebbero crearsi delle situazioni che vi metteranno alla prova, dunque meglio agire con cautela. Un ...

Gli scienziati britannici hanno trovato le uova che aiutano a guarire dal Cancro - : La scienza svela come distruggere il cancro in modo più efficace "Solo tre uova contengono una dose clinica del farmaco", hanno detto i ricercatori. Lo sviluppo delle malattie nel corpo è spesso ...