Calciomercato Lazio, Romulo arriva in prestito! E’ ufficiale

lanotiziasportiva

: #Calciomercato | #Lazio, se parte #Basta sempre vivo l'interesse per #Romulo. No dello #Strasburgo per #KennyLala - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, se parte #Basta sempre vivo l'interesse per #Romulo. No dello #Strasburgo per #KennyLala - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio-#Romulo, è fatta ? - DiMarzio : #Calciomercato | Offerta del #Dalian per #Belotti e #Immobile. Le risposte di #Torino e #Napoli ?? -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Minuti finali dicon tante squadre pronte allo sprint finale. Dopo tanto parlare, lapiazza un buon colpo., alla fine operazione fu! Questo potrebbe essere un buon titolo per riassumere la trattativa che ha portatodal Genoa ai biancocelesti. Eppure non è stato così semplice chiudere quest’operazione. Dopo giorni di dialoghi incessanti e rischio di salto del banco, le due società hanno finalmente trovato un accordo.Il tutto è stato celato dal comunicatodiramato dallae condiviso anche sul profilo twitterdella società. In praticaè un nuovo calciatore della. L’accordo siglato tra le parti è sulla base di un prestito di sei mesi con opzione di riscatto a favore dei biancocelesti.inE’La Notizia ...