Calciomercato Inter: Chiesa, è duello con la Juventus?

: #Inter frenata sulla complicata operazione Carrasco-Candreva: non c’è accordo definitivo su valutazioni e ingaggi ???? #calciomercato - FabrizioRomano : #Inter frenata sulla complicata operazione Carrasco-Candreva: non c’è accordo definitivo su valutazioni e ingaggi ???? #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, si complicano le cessioni di #Perisic e #Miranda: gli aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato #Chievo, ultimo tentativo per #Brazao. C'è anche il #Parma, la situazione ?? #Inter -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) L’continua ad osservare Federico, centrocampista della Fiorentina in grande spolvero e prova a contrastare la concorrenza della/ SERIE A – A poche ore dalla sfidana contro la Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in casasi continua a respirare un grande clima di cambiamenti e di clamorosi ribaltoni, soprattutto al termine di questa stagione. Beppe Marotta, arrivato da poco nella società nerazzurra, ha già messo in chiaro le cose e prova a costruire una squadra più competitiva già nel prossimo campionato. Il primo vero obiettivo di Giugno sarà Federico, centrocampista della Fiorentina già cercato nell’ultima estate.Il calciatore viola sta vivendo un grande momento di forma, dopo aver realizzato 7 gol nelle ultime 4 partite stagionali, realizzando addirittura una tripletta nel trionfante 7-1 ...