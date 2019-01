6ix9ine avrebbe confessato il tentato omicidio di Chief Keef | incriminando un suo socio

Blastingnews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Due giorni fa due soci di Tekashisono stati incriminati dalle autorità americane per reati connessi all'attività illegale della rap star americana di origine messicana e portoricana, incarcerata nel novembre del 2018 per reati gravissimi, quali racket e possesso illegale di armi da fuoco. Kintea McKenzie, un altro uomo molto vicino al rapper, sarebbe stato invece incriminato come esecutore materiale del– fortunatamente fallito – di, popolarissimo rapper di Chicago, in conflitto conormai da diversi mesi, messo in atto l'estate scorsa a New York.Secondo un rapporto stilato dal sempre informatissimo, soprattutto in materia legale, portale americano 'TMZ', sarebbe stato lo stesso Tekashia confessare espressamente agli inquirenti il coinvolgimento di McKenzie – rapper del suo crew, noto ai fan con lo pseudonimo di 'Kooda B' – nel ...