Turismo | al via Itinerando | multisalone del viaggio

Viaggi & Turismo : dalla preservazione dell’ambiente alle vacanze sostenibili - il Centroamerica è pronto ad accogliere la sfida : La preservazione dell’ambiente, le vacanze sostenibili, la possibilità di vivere delle esperienze appaganti in Viaggio sono alcuni degli argomenti che caratterizzeranno il Turismo nel 2019. E il Centroamerica è pronto ad accogliere la sfida. La regione conta su un territorio di dimensioni contenute ma che offre tantissimo: una natura rigogliosa e ancora incontaminata, spiagge caraibiche e un mare ricco di fauna e flora, ma anche onde da ...

Viaggi & Turismo : al via la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è possibile” : È partita la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è possibile“, che offre numerose opportunità di risparmio per chi prenota una crociera entro il 3 marzo 2019. Innanzitutto uno sconto fino al 30% sul prezzo della crociera per il 1° e il 2° passeggero e un credito a bordo che può arrivare fino a 150$ secondo il tipo di sistemazione prescelta, da spendere per acquistare servizi sulla nave o a terra. A bordo si può ...

Viaggi & Turismo : le crociere ridurranno l’impatto delle emissioni del 40% : La Clia, l’associazione internazionale dell’industria crocieristica, ha annunciato l’impegno formale a ridurre entro il 2030 le emissioni di carbonio del 40% da parte di tutte le navi da crociera del mondo. I progressi verso tale obiettivo saranno misurati partendo dal livello di emissioni da parte delle navi da crociera registrato nel 2008. Clia si impegna a comunicare annualmente i progressi del settore nel rispetto di questo ...

Turismo : boom di Faenza - tiene Cervia - Ravenna da record in città ma flop sui lidi : Con i dati Istat di ottobre l'Emilia-Romagna in una nota inviata alla stampa celebre i risultati da record ottenuti a livello regionale. Luci e ombre, invece, in provincia di Ravenna , che ...

Modica - avviata la procedura per la Consulta del Turismo : Modica, avviata la procedura per la Consulta del Turismo. E' stata presentata dal consigliere comunale Giorgio Civello. Uno strumento importante

Natale - boom per il Turismo : 16 - 7 milioni gli italiani in viaggio : Una tendenza che fa ben sperare per il turismo e per tutta l'economia del Paese: sono conferme importanti per gli operatori del settore. "Il nostro è un comparto estremamente produttivo che con le ...

COMMERCIO E Turismo - Sabato 15 e domenica 16 dicembre dalle 18 nella piazzetta della chiesa di via Saraceno : Via Saraceno si anima con musica, canto e proiezioni luminose 14-12-2018 / Giorno per giorno Via Saraceno "Non c'entra un tubo". La Confesercenti Ferrara, con il contributo del Comune di Ferrara, ...

Turismo : mondo e Italia a Bit 2019 per valorizzare il viaggio come esperienza : “Happyness is a journey” recita non a caso il claim di Bit 2019: la felicità è un viaggio che non finisce mai, perché ha tutto il mondo da esplorare. Un mondo che si ritroverà a Milano, a fieramilanocity, dal 10 al 12 febbraio, per una tre-giorni che è tornata a essere riferimento per l’industria turistica Italiana e internazionale grazie al riposizionamento di Bit basato su un concept espositivo in continua evoluzione che mette al ...

Turismo : mondo e Italia a Bit 2019 per valorizzare viaggio come esperienza : Milano, 10 dic. (LabItalia) - "Happyness is a journey" recita non a caso il claim di Bit 2019: la f[...]

Viaggi & Turismo : 10 cose da non fare nella cabina di una nave da crociera : Durante una crociera la cabina diventa il proprio piccolo spazio privato: il luogo dove si riposa cullati dal rumore delle onde, dove ci si rifugia quando si vuole prendere una pausa dalla folla dei ristoranti a buffet o dalle attività di gruppo in piscina, o dove semplicemente ci si rilassa, soprattutto se si ha una cabina esterna con balcone, leggendo un libro con la brezza tra i capelli. Ma ci sono alcune cose che è consigliabile non fare ...

L'Abruzzo vola a Varsavia per la 26a Fiera Internazionale del Turismo : TERAMO L'Abruzzo partecipa, con altre 7 regioni italiane, alla 26a Fiera Internazionale del Turismo di Varsavia, dal 22 al 24 novembre nel Palazzo della Cultura e della Scienza, dove sono presenti oltre 500 espositori di 53 Paesi. 'Dopo Germania e Regno Unito la Polonia è per L'Abruzzo uno dei principali mercati europei di riferimento', dichiara l'assessore regionale ...