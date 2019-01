Maxi sequestro di cocaina a Livorno | 644 chili nascosti su una nave tra i sacchi di caffè

Maxi sequestro : rinvenuti 650kg di cocaina dentro un container nel porto Livornese : Circa 650 kg di cocaina, questa mattina, sono stati posti sotto sequestro dall'Agenzia delle Dogane dell’area portuale di Livorno e dalla Guardia di Finanza. La dose, secondo quanto dichiarato, è stata rinvenuta all'interno di 23 borsoni, suddivisa in circa 582 panetti. I borsoni contenenti i panetti sono stati trovati all'interno di un container adibito al trasporto di caffè. Il container si trovava a bordo di una nave portoghese proveniente ...

Roma - blitz contro il clan Casamonica : Maxi sequestro da 2 - 4 milioni di euro : La guardia di finanza di Roma ha effettuato un maxi sequestro di beni ai danni del clan Casamonica-Guglielmi , per un totale di 2,4 milioni di euro. Dalle indagini è emersa una sproporzione tra le ...

Shopper non biodegradabili - Maxisequestro dei carabinieri forestali : L'Aquila - Dalle prime ore del giorno 14 gennaio 2019, circa 90 carabinieri forestali del Gruppo di L’Aquila e Roma, unitamente a 12 carabinieri del Comando Provinciale carabinieri di L’Aquila stanno eseguendo misure cautelari (perquisizioni e sequestri) disposte dalla Procura della Repubblica di L’Aquila (Pubblico Ministero, Dr. Fabio PICUTI) e dal Tribunale di L’Aquila (Giudice per le Indagini Preliminari, D.ssa Guendalina BUCCELLA), ...

Da Napoli alla riviera romagnola - scacco al tesoretto della camorra : Maxi sequestro da 4 milioni : A Villaricca, San Vito Chietino e Cesenatico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, all'esito di un'attività di indagine patrimoniale, hanno dato esecuzione a un decreto di ...

Pomodori Pachino - Maxi-sequestro per confezioni di surgelati con funchi e speck : etichetta contraffatta : A Roma e Verona sono stati sequestrate 2545 confezioni e 89.448 astucci per il confezionamento di "funghi misti congelati con Pachino e speck" da parte dei carabinieri del Rac di Parma e della Capitale. Il provvedimento è scattato per l'uso indebito della denominazione protetta "pomodoro Pachino Igp

Uova contraffatte - il Maxi-sequestro in provincia di Asti : oltre 300mila pezzi : In un deposito di Asti sono state sequestrate più di 300mila Uova, perché scoperte con etichette non in regola per origine, provenienza, qualità e quantità. I carabinieri del Nas di Alessandria ha scoperto la contraffazione facendo 21 perquisizioni in tre centri di imballaggio Uova e 18 punti vendit

GdC Cronaca/ Sicurezza prodotti : Maxisequestro di addobbi natalizi e giochi a Cosenza : Cosenza. Sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza oltre un milione di addobbi e giocattoli natalizi, destinati alla libera vendita, privi dei minimi contenuti informativi ...