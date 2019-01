In Francia con la pensione Inps Macron | dacci il killer di Calabresi

Francia - PIL 4° trimestre in frenata e consumi al palo : Il PIL francese dovrebbe aver frenato ulteriormente nel quarto trimestre 2018 , in linea con il rallentamento dell'economia mondiale. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese, INSEE,, il PIL d'oltralpe ha registrato nel 4° trimestre un incremento dello 0,3% in linea con le ...

Francia - migliora a gennaio la fiducia dei consumatori : Aumenta la fiducia dei consumatori francesi nel mese di gennaio. Il relativo indice, comunicato dall' Ufficio Statistico Nazionale francese, INSEE, , si attesta a 91 punti in crescita dagli 86 rivisti ...

Salvini e Di Maio - quella volta che i vicepremier andarono in guerra con Francia e Olanda : Alla fine doveva succedere: lo sbocco bellico dell’esperimento di governo giallo-verde. Ovviamente con una netta divisione di compiti, funzionale alle rispettive campagne elettorali già in corso da quasi un anno. Ma dietro l’intera vicenda si intuiva l’accorta regia dell’afasico consigliere pentastellato – er penombra Davide Casaleggio – che ricevette l’ispirazione dall’aver scovato nella cineteca di casa un film finito nel ...

Lo scontro con la Francia rischia di danneggiare l'economia italiana : Italia-Francia: lo scontro con Parigi potrebbe “costare molto”, soprattutto a Roma Amburgo, 28 gen 08:31 - (Agenzia Nova) - Lo scontro tra Italia e Francia potrebbe “costare molto”, soprattutto a Roma. È quanto si legge sul settimanale tedesco “Der Spiegel”, secondo cui la crisi tra Roma e Parigi, i

Neymar salta la sfida Champions contro il Manchester United. Dalla Francia : piede ancora dolorante - recupero difficile : Brutte notizie in casa Paris Saint Germain. La squadra di Tuchel quasi sicuramente dovrà fare a meno di Neymar nella gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester United in ...

"Irrilevanti" - "Decidono italiani" : nuovo scontro Francia-Italia : Ancora polemiche tra la Francia e l'Italia. L'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, snobba e poi critica gli azionisti di maggioranza del governo gialloverde e la risposta che arriva è piccata. Ad accendere la miccia è stato il presidente della Repubblica francese durante un incontro con la stampa nel primo giorno della sua visita in Egitto. Le critiche di Matteo Salvini e Luigi Di Maio? "Non ho intenzione di rispondere. Tutto ciò non ha alcun ...

Francia chiede attivazione rapida del meccanismo europeo per pagamenti con l'Iran - : Il meccanismo finanziario europeo per i pagamenti con l'Iran per aggirare le sanzioni statunitensi dovrebbe essere creato al più presto, ha dichiarato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire.

Ong - Nordio sta con Salvini : 'La Francia si è fatta il bidet e ci fare bere l'acqua' : Fa molto discutere la politica messa in atto da Matteo Salvini sull'immigrazione. Il ministro dell'Interno ha più volte sottolineato come i porti italiani restino chiusi per le Ong. Una presa di posizione che sembra irremovibile, alla luce del fatto che il leader della Lega resta convinto di due temi: dietro apparenti onlus si nascondono interessi personali di qualcuno che ha contatti con i trafficanti di migranti e che, al momento, l'Italia ha ...

Migranti - Meloni : "L'Africa è un continente ricco - ma sfruttato e impoverito dalla Francia" : Agenzia Vista, Montesilvano, PE,, 26 gennaio 2019 Migranti, Meloni: 'L'Africa è un continente ricco, ma sfruttato e impoverito dalla Francia' Così Giorgia Meloni in un incontro con i sostenitori a ...

Venezuela : Francia - Germania e Spagna pronte a riconoscere Guaidó | : Sanchez, Merkel e Macron pronti a concedere 8 giorni per annunciare elezioni libere. Il leader del parlamento Venezuelano ringrazia. Salvini: "D'accordo con ultimatum". Iniziato il Consiglio di ...

