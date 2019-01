Epidemia di influenza in Croazia | 45 morti | 70mila casi confermati

India : Epidemia di influenza suina - 49 morti da inizio anno : Le autorità locali h anno reso noto che almeno 49 persone dall’ inizio dell’ anno sono morte in India , nello stato nordoccidentale del Rajasthan, a causa di un’ epidemia di influenza suina . Almeno 1233 persone sarebbero risultate positive al test eseguito in 3 settimane. L'articolo India : epidemia di influenza suina , 49 morti da inizio anno sembra essere il primo su Meteo Web.

Epidemia di influenza negli USA : 19 bambini morti e 3.500 ricoverati - consigliato il vaccino antinfluenzale : È salito a 3.500 il numero dei bambini ricoverati per complicazioni causate dall’Epidemia di influenza che ha colpito gli USA, mentre è già a quota 19 il bilancio dei piccoli che non ce l’hanno fatta. Queste cifre sono state rese pubbliche dall’ultimo report dei CDC (Centers for Disease Control and Prevention) statunitensi, che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie. L’OMS stessa ha certificato che ...