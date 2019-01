Diciotti | Gasparri | “Memoria governo? Interlocutore resta Salvini” Senatori M5s | “Non

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) “La memoria delin arrivo? Il nostroè eMatteo Salvini“. A rivendicarlo è il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità, Maurizio, al termine della prima seduta dell’organismo che dovrà per primo decidere, in attesa dell’arrivo in Aula, sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno sul caso. “Se ilavrà cose da dire sarà lo stesso Salvini a riferircele, arricchendo la sua relazione”, ha aggiunto il senatore forzista, che ha proposto sette giorni di tempo per sentire il leader della Lega, il quale potrà chiedere di essere ascoltato o presentare una memoria.ha poi spiegato che il voto in Giunta dovrebbe avvenire entro il 23 febbraio.Ancora incerto il voto del M5s: “La memoria è una carta per poter giustificazione un voto ...