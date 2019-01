Seat | al via il ' Tarraco Tour Why Not Now '

Flotte - La nostra intervista a Pierantonio Vianello (Seat) : Nel corso del 2019, la Seat ha immatricolato in Italia19.951 vetture, con una crescita del 13,82% rispetto allanno precedente e una quota di mercato pari all1,04% (dati Unrae). Ecco la nostra intervista al direttore della Seat Italia, Pierantonio Vianello.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Sicuramente il 2019 sarà un anno pieno di novità per la Seat nellambito delle Flotte e i ...

Seat Tarraco - Al via gli ordini della Suv spagnola : La Seat ha aperto gli ordini della più grande delle proprie Suv, la Tarraco. Il listino prezzi italiano parte da 29.975 euro e comprende tre allestimenti e altrettanti motori, a benzina o gasolio. Come ogni sport utility che si rispetti, la Tarraco dispone a richiesta della trazione integrale 4Drive abbinata al cambio automatico doppia frizione Dsg: per il momento tutte versioni a trazione anteriore possono essere ordinate solo con cambio ...

Seat Tarraco : al via gli ordini per il super SUV spagnolo [FOTO e PREZZO] : Il nuovo SUV combina design, qualità, connettività, sicurezza, stile e dinamismo, portando una ventata di freschezza nel segmento L’introduzione della Tarraco, una vettura destinata a segnare un punto di svolta nella storia della SEAT, conferma ora la volontà e la strategia di conquista del mercato dei SUV da parte della Casa di Barcellona per il futuro. Tarraco nasce dall’ambizione di completare la famiglia di SUV del Marchio, fino a oggi ...