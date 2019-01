Qual è il Paese più intelligente del mondo?

Corrao (M5s) vs Ascani (Pd) : “Quelli del Fmi sono criminali” - “Avete portato il Paese in recessione - fate Qualcosa” : “Quelli del Fondo monetario internazionale sono dei criminali“. A dirlo, in studio a Tagadà, su La7, l’eurodeputato del M5s, Ignazio Corrao, dopo che il Fmi ha tagliato le stime di crescita per l’Italia, nel 2019, a 0,6%. “È sempre colpa di qualcun altro” gli ha risposto la deputata del Pd, Anna Ascani: “Avete portato il Paese in recessione, siete al governo: fate qualcosa”. Video La7 L'articolo ...

Napoli – Confermate due giornate di sQualifica per Koulibaly - l’indignazione di Grassani : “situazioni non degne di un Paese civile” : La Corte federale d’appello della Figc conferma le due giornate di squalifica per Kalidou Koulibaly: le parole dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani dopo l’udienza Kalidou Koulibaly non scenderà in campo nel match tra Napoli e Lazio, in programma domenica sera al San Paolo. La Corte federale d’appello della Figc ha deciso di non accogliere il ricorso del club azzurro, mantenendo dunque le due giornate di squalifica ...

Elezioni in Congo : Quale futuro per il Paese? : Domenica 30 dicembre la Repubblica Democratica del Congo è chiamata ad un voto determinante per il suo futuro; Elezioni previste inizialmente per il 23 dicembre, e che hanno luogo in un clima di forte tensione e preoccupazione per gli scontri. Quaranta milioni di Congolesi sono chiamati ad eleggere il nuovo Capo dello Stato dopo 17 anni di presidenza di Joseph Kabila, oltre che i rappresentanti dell'assemblea legislativa e di 26 province, ...

Mara Carfagna prende in giro Luigi Di Maio ancora una volta tramite social : “Invece di sprecare soldi - faccia Qualcosa per il paese” : La questione è il team mani di forbice che vorrebbe creare Luigi Di Maio a questo proposito prende voce Mara Carfagna con un post pungente Il capo politico M5s ha annunciato la creazione di un team “mani di forbice (testuali parole, ndr) per tagliare gli sprechi e recuperare le risorse. Ci servirà per mettere mano a tutti gli sprechi dei ministeri, regioni, comuni. Andremo a tagliare tutto quello che non serve e recupereremo altre altre ...