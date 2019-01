L' ex manager muore in un incidente sulla A4 Lacrime della Ferragni | Sono senza

Muore l'ex manager in un incidente - Chiara Ferragni : 'Non ho parole' - : Il 34enne Alessio Sanzogni, amico della nota influencer, ha perso la vita schiantandosi contro un camion mentre era alla guida della sua auto, la scorsa notte. "La notizia peggiore, sono scioccata", ...

Schianto in A4 : muore l’ex manager di Ferragni Il post di Chiara : «Senza parole»|Foto : Il 34enne di Gardone Valtrompia è la vittima dell’incidente avvenuto nella notte in autostrada a poche centinaia di metri dall’uscita di Bergamo. Aveva gestito la «Tbs Crew», società della fashion blogger di «The Blonde Salad». Ferragni : «Scioccata»

