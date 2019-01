: Delitto Khashoggi, Riad nega accesso a consolato a esperti Onu #jamalkhashoggi - MediasetTgcom24 : Delitto Khashoggi, Riad nega accesso a consolato a esperti Onu #jamalkhashoggi - NotizieIN : Khashoggi,Riad nega accesso esperti Onu - Cyber_Feed : Ultim'ora #Khashoggi,Riad nega accesso esperti Onu -

Le autorità dell'Arabia Saudita hannoto l'ingresso nel loro consolato di Istanbul al team diOnu guidato da Agnes Callamard, relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali,sommarie o arbitrarie, giunto ieri in Turchia per indagare sull'uccisione di Jamal. Lo riferisce Ntv. Callamard non ha avuto il permesso per incontrare l'ambasciatore saudita.Invece previsto un incontro con il procuratore capo di Istanbul,Fidan,che ha condotto l'inchiesta penale e chiesto l'estradizione dei sospettati killer.(Di martedì 29 gennaio 2019)