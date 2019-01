Flop di ' C' è Grillo' | è polemica

“C’è Grillo” - Flop dello show con Beppe Grillo su Rai2 : fa solo il 4 - 3% di share. Freccero : “Battuto da Di Maio” : “C’è Grillo”, lo show-revival dedicato ai 40 anni di carriera da comico di Beppe Grillo, è stato un flop. Lo dimostrano i dati sugli ascolti: il format di Carlo Freccero è stato visto infatti da poco più di un milione di spettatori, totalizzando il 4,3% di share. Il programma aveva suscitato molte polemiche politiche nei giorni scorsi, soprattutto da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico che avevano attaccato il ...

Beppe Grillo - maxi-Flop su Rai 2? Il Pd delira : "Carlo Freccero si dimetta" : Non si può nemmeno dire che dall'altra parte (su Mediaset) ci fosse Adriano Celentano. Perché il Molleggiato, col suo Adrian, non è arrivato nemmeno all'11% di share. No, il ritorno di Beppe Grillo in Rai (sul secondo canale) è stato un flop perché gli spettatori hanno scelto di non guardare C'è Gri

"Ammazza che Flop" - la rete bastona 'C'è Grillo' : E ancora: "Un giorno potrò raccontare che un comico ha cambiato la politica italiana... e io sono fiera di far parte di questo cambiamento!". "Rivedere il grande genio è veramente gradevole" osserva ...

Beppe Grillo - maxi-Flop su Rai 2? Il Pd delira : 'Carlo Freccero si dimetta' : Non si può nemmeno dire che dall'altra parte , su Mediaset, ci fosse Adriano Celentano . Perché il Molleggiato, col suo Adrian, non è arrivato nemmeno all'11% di share. No, il ritorno di Beppe Grillo ...

Beppe Grillo su Raidue - è Flop ascolti. I dem : 'Ora Freccero si dimette?' : flop di Beppe Grillo su Raidue: 'C'è Grillo', il programma in seconda serata sulle sue apparizioni da comico si ferma al 4,3% e scatena la polemica, con i dem che infieriscono contro Carlo Freccero. ' ...

“C’è Grillo” - Flop dello show con Beppe Grillo su Rai2 : il revival voluto da Freccero fa solo il 4 - 3% di share : “C’è Grillo”, lo show-revival dedicato ai 40 anni di carriera da comico di Beppe Grillo, è stato un flop. Lo dimostrano i dati sugli ascolti: il format di Carlo Freccero è stato visto infatti da poco più di un milione di spettatori, totalizzando il 4,3% di share. Il programma aveva suscitato molte polemiche politiche nei giorni scorsi, soprattutto da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico che avevano attaccato il ...

Flop di 'C'è Grillo' - Anzaldi : "Freccero si dimette?" : Flop di Grillo su Rai2: share del 4,3% sotto la media di rete e il peggiore delle reti Rai e Mediaset. Freccero senza vergogna aveva giustificato la serata dicendo che serviva a far crescere ascolti, ...

Rai2 - Flop 'C'è Grillo' : 1.031.000 gli spettatori pari al 4.3% di share : Non si placano le polemiche per il cachet di 30.000 euro a Beppe Grillo, in onda nella prima serata di ieri, lunedì 28 gennaio, su Rai2. E ora arrivano i dati Auditel, che sono impietosi, bel al di ...