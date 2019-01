Due milioni di euro di donazioni dei fedeli su un conto svizzero | chiesto processo per un

Con un 'Gratta & vinci' da 5 euro vince quasi Due milioni : di Giovanni Camirri La fortuna tocca l'Umbria e in particolare Foligno dove è stata realizzata una vincita da 1 milione 756 mila euro con il biglietto 'Nuovo turista per sempre' . Il biglietto ...

Adrian - finalmente Celentano canta. Ma è “troppo tardi” : ascolti ancora in calo - 11 - 87% di share con solo Due milioni di spettatori la prima parte : “Padre mi perdoni, ho peccato. Ho fatto peggio di una settimana fa, padre. Confesso di aver scientemente sabotato gli ascolti di Canale 5 non apparendo, non cantando mai e pronunciando solo tredici parole”, Celentano entra di nuovo nel confessionale al cospetto di Nino Frassica e ironizza sui bassi ascolti del secondo appuntamento di Adrian. “Ho intenzione di rifarlo”, continua il Molleggiato, “ho deciso di sabotare ...

Multe cancellate - Lotito : «Pago sei milioni di tasse tutti gli anni - mica corro dietro a Due contravvenzioni» : Alla prima telefonata il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non si accorge di essere in linea. «Non ne posso più, oggi me stanno a rompe tutti con sta storia delle Multe,...

Falsi incidenti : truffa da 3 milioni - 17 arrestati e 130 indagati. Sgominate Due associazioni a delinquere - Video : Massa-Carrara - Un'operazione lunga quattro anni, 17 arrestati, 130 indagati, oltre 100 incidenti Falsi, 159 reati contestati, due associazioni a delinquere, truffe quantificate in 3 milioni di euro. ...

Quando Van Basten costava Due milioni : La graduatoria riserva molte sorprese, a riprova che il mercato non è una scienza esatta: sesto attaccante milanista più costoso di tutti i tempi è Castillejo, con 25 milioni di euro, settimo ...

VentiDue anni in carcere da innocente - chiesti 66 milioni di risarcimento allo Stato e a tre carabinieri : “Mi torturarono” : Fu condannato per una strage che non aveva mai commesso e passò in carcere 22 anni. Per questo motivo Giuseppe Gulotta ha chiesto un risarcimento da 66 milioni di euro. L’uomo, che ora ha 61 anni, fu accusato dell’omicidio di due giovani carabinieri della caserma di Alcamo Marina avvenuto il 26 gennaio del 1976. ArreStato e condannato all’ergastolo, quando aveva 18 anni, venne assolto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, dopo una ...

VentiDue anni di carcere da innocente - Gulotta chiede oltre 66 milioni di euro di risarcimento : oltre 66 milioni di euro per aver scontato quasi 22 anni di carcere ingiusto. E' il risarcimento chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi della Repubblica Italiana, depositato al Tribunale di Firenze dagli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, che lo hanno assistito sin dal processo di revisione. Nell'atto, in cui Gulotta chiede 66.247.839,20 euro, vengono citati, tra gli altri, la presidenza del ...

Foggia - rivenditore di pneumatici evade 30 milioni in Due anni : arrestato : Sequestro di beni per 13 milioni a un 39enne di Cerignola che riusciva a praticare prezzi di vendita al pubblico nettamente vantaggiosi grazie alla sistematica evasione delle tasse

Influenza - 15 morti in Italia : oltre Due milioni di persone colpite dal virus : Un brusco aumento dei contagi è stato registrato la scorsa settimana e sono aumentati di pari passo i casi gravi di Influenza, tra cui anche quindici decessi. Nella prima settimana del 2019, in Italia, la curva epidemica ha raggiunto il livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani adulti, per un totale di circa 323.000 casi a inizio gennaio. In totale si parla di 2,5 ...

Il Pd perde voti - non quattrini : quanti milioni di euro si pappa grazie al Due per mille : perde voti, consensi, ma donazioni no. Almeno quelle del due per mille. È lo strano caso del Pd, che ancora non si è ripreso dalla batosta del 4 marzo, è senza un leader, ha sondaggi non certo entusiasmanti e discute apertamente di archiviare il simbolo (Nicola Zingaretti non lo ha escluso, Carlo Ca

Due per mille ai partiti : il Pd resiste con 7 milioni. La Lega si sdoppia e raggiunge i 3 milioni. Male Forza Italia : È un chiaro flop per la vecchia politica, una scelta che fa guadagnare lo Stato e che permette di investire più risorse in scuola, sanità e trasporti'. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze ...

Due per mille - nel 2018 scendono a 14 milioni i soldi ai partiti. Crolla il Pd - boom per la Lega : È quanto evidenziano i dati sul due per mille alle forze politiche, comunicati oggi dal Ministero dell'Economia. Si tratta delle statistiche di chi ha scelto di dedicare alle formazioni una parte ...

Due per mille : 'vince' il Pd con 7 milioni di euro : Il Pd 'vince' ancora per distacco la speciale classifica del riparto dei fondi del 2 per mille. I dem sono seguiti da Lega e Fratelli d'Italia. Su un totale di 40,8 milioni di contribuenti, spiega il Mef, nel 2018 oltre un milione ha deciso di dare il due per mille ai partiti per un totale di 14,1 milioni di euro. Il 44,76%, quasi la metà, dei contribuenti (pari a 487.748 persone), ha scelto il Pd con poco ...

Totò Riina - ora lo Stato chiede il conto agli eredi : cartella da Due milioni di euro : Maxi rimborso per le spese relative alla detenzione in carcere. A notificare la cartella esattoriale da pagare (a Ninetta...