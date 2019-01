Diciotti | Di Battista | “Non è giusto processare Salvini da solo Conte scriva al

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Considero che non siaesclusivamenteper questa questione”. Alessandro Di, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato del casoe della linea che i 5 stelle intendono adottare nelle prossime ore. “Ritengo che il presidentedebba fare un atto formale, scrivere una documentazione nei confronti del Tribunale dei ministri e della giunta” per le autorizzazioni “che attesti il fatto che quella decisione” è stata “un atto di governo condiviso”.Ma questo, per Di, non esclude il fatto che i 5 stelle voteranno a favore dell’autorizzazione a procedere: “Credo proprio che voteremo a favore di sì alla autorizzazione a procedere: poi cercheremo una soluzione tutti assieme. Mancano due settimane, si mettano intorno a un tavolo, Di ...