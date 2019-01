Decreto Pensioni e Reddito di cittadinanza in vigore | tutte le misure approvate

Pensioni - Mattarella ha firmato il Decretone per Quota 100 e Opzione donna : Il Capo dello Stato ha sottoscritto oggi il maxi decreto varato nei giorni scorsi dal Governo Conte che prevede le Pensioni anticipate con Quota 100 e il reddito di cittadinanza, due delle misure simbolo di leghisti e pentastellati. Ne ha dato notizia oggi su Facebook, con una certa soddisfazione, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio che, per le sue competenze ministeriali, ha personalmente lavorato alla messa a punto ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni - Mattarella firma il Decreto : ecco cosa prevede : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decretone con cui vengono introdotte le due misure cardine del governo: Reddito di cittadinanza e quota 100 in tema di pensioni. L'iter parlamentare del provvedimento partirà dal Senato. ecco cosa prevede il testo e come funzionano le due misure.Continua a leggere

Pensioni ultima ora : Decreto Quota 100 in Gazzetta - quando entra in vigore : Pensioni ultima ora: decreto Quota 100 in Gazzetta, quando entra in vigore Pensioni ultima ora: stando alle indiscrezioni dopo la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che introduce reddito di cittadinanza, Quota 100 e le altre misure di natura previdenziale. Nelle prossime ore è prevista la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che lo ...

Pensioni : Quota 100 - arriva la firma sul Decreto da parte di Mattarella : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il maxi decreto unico che contiene le misure in materia previdenziale ritenute i capisaldi della Legge di Stabilità 2019. Il 17 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha varato il cosiddetto decretone e, dopo la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato e la firma da parte del Capo dello Stato, il decreto legge dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : si spera per Decreto già lunedì in Gazzetta Ufficiale : Cresce l'attesa dei lavoratori per la pubblicazione del cosiddetto "decretone" in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento di riforma del settore previdenziale e del welfare dovrebbe essere in queste ore in fase di verifica al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica Mattarella, mentre le ultime stime giornalistiche ne danno l'arrivo in GU per il prossimo lunedì. Il passaggio è fondamentale per far decollare i provvedimenti visto che ...

Pensioni Q100 - APE e Opzione donna - Di Maio annuncia : 'Decreto bollinato' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 gennaio 2019 vedono emergere nuove dichiarazioni dal Governo in merito alla bollinatura del "decretone" da parte della Ragioneria dello Stato. Nel frattempo dall'opposizione si punta il dito contro l'esclusione degli italiani all'estero dalla quota 100 e dal reddito di cittadinanza. Mentre dalle pieghe del provvedimento emerge un interessante dettaglio riguardo la maturazione del diritto alla pensione ...

Pensioni : quota 100 - opzione donna e stop adv - arrivato l'ok al Decretone : Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni non potevano non passare per l’approvazione dell'ormai famosissimo 'decretone', la tanto attesa bollinatura da parte della ragioneria di Stato è finalmente arrivata. Ora il testo dovrebbe giungere al Presidente della Repubblica Mattarella che dopo la sua firma darebbe il via all’iter conclusivo del decreto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, facendo così divenire legge tutte le misure ...

Pensioni : Q100 e Rdc - la Ragioneria dello Stato dice sì al Decretone : "Ci sono stati affinamenti nel testo ma nel merito, non riguardano problemi di Ragioneria", è questo il commento rilasciato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dopo l'approvazione del maxi decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte della Ragioneria generale dello Stato. La Ragioneria approva il maxi decreto Dopo la bollinatura, infatti, si attende la firma da parte del presidente della Repubblica Sergio ...