Con pistola minaccia la mamma | irrompe Ps

Trovato Con la pistola in auto : un arresto a Scicli : Un 27enne, C.G., è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Scicli per porto abusivo di arma da sparo. Trovato con la pistola in auto

Napoli - Antonio Vacca sotto shock : colpi di pistola Contro l'auto e rapina ai danni del calciatore furioso sui social : Antonio Junior Vacca rapinato con tanto di colpi di pistola contro l'automobile nella quale si trovava: la Casertana manifesta solidarietà " Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere ...

Napoli - Antonio Vacca sotto shock : colpi di pistola Contro l’auto e rapina ai danni del calciatore furioso sui social : Antonio Junior Vacca rapinato con tanto di colpi di pistola contro l’automobile nella quale si trovava: la Casertana manifesta solidarietà “Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa città abitata da gente di m… che prova solo invidia…da domani non metterò più nulla quindi se vedete la macchina sappiate che lo scemo di ...

Colpi di pistola Contro i carabinieri - 29enne fermato dopo due mesi nel Napoletano : È stato rintracciato e fermato l'uomo che il 14 novembre scorso, per sottrarsi a un controllo di polizia, era scappato a bordo di un motociclo esplodendo un colpo di arma da fuoco all'indirizzo dell'...

Lei litiga coi manifestanti - il fidanzato scende dall’auto e li minaccia Con la pistola in mano. Poi l’insulto razzista : “Fottuti n…” : Per il Martin Luther King Day, che si celebra il terzo lunedì di gennaio, un gruppo di giovani ha manifestato a Miami per chiedere maggiori diritti sulla casa, bloccando il traffico di un incrocio. Una donna, Dana Scalione, esasperata, è scesa dall’auto e ha iniziato a litigare con alcuni ragazzi neri. Dopo qualche minuto, il fidanzato, Mark Bartlett, è sceso da un Suv nero con una pistola in pugno e li ha minacciati, puntandogliela contro ...

Tentata rapina in corso Buonarroti Minacciato il titolare del bar Dolomiti Con una pistola puntata alla tempia : Indagini sono tuttora in corso Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Confindustria, Fausto ...

Cristiano Ronaldo - che colpo da maestro! CR7 spegne la tv Con la pistola giocattolo [VIDEO] : Cristiano Ronaldo con una pistola giocattolo prende la mira e spara: il calciatore portoghese spegne la tv dal divano senza telecomando L’indubbio talento di Cristiano Ronaldo si riverbera in tutto quello che fa. Non solo sul campo da gioco CR7 è un vero e proprio asso, ma anche stando seduto semplicemente sul suo divano, l’attaccante della Juventus mostra le sue capacità. Tra le sue storie Instagram è apparso infatti un video ...

Sassari - 19enne trovato morto davanti casa della fidanzata : ucciso Con un colpo di pistola : Omicidio nella notte a Buddusò, piccolo comune nella provincia di Sassari, in Sardegna. Diego Baltolu, un ragazzo di diciannove anni di Alà dei Sardi, è stato ucciso con un colpo di pistola. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato sugli scalini di fronte alla casa della fidanzata con un buco nel petto.Continua a leggere

Sassari - ventenne ucciso in strada Con un colpo di pistola : trovato sotto casa della fidanzata : Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso nella notte a Buddusò, Sassari, con un colpo di pistola. Diego Baltolu, 20 anni, di Alà dei Sardi, è stato ritrovato sugli scalini di fronte alla casa della ...

Corinne Cléry armata in studio : "Non voglio uccidere - ma mi difendo Con la pistola" : Il tema della sicurezza tocca tutti. Chi più chi meno. Dal "normale" cittadino al personaggio famoso. Così Corinne Cléry, ospite a Piazzapulita su La7, ha parlato della sua sicurezza, di come si difende e della legittima difesa. "Quando non lavoro abito in campagna e nonostante io abbia grate e telecamere di sicurezza, mi voglio difendere - spiega l'attrice a Piazzpulita -. Per questo sono andata in una armeria in Francia e mi sono comprata una ...

Piazzapulita - Corinne Clery in studio Con una mega-pistola al peperoncino : "Spruzza fino a sette metri" : “Ma cos’è, un bazooka?”. Persino Corrado Formigli è rimasto sorpreso nel momento in cui Corinne Clery ha tirato fuori la sua personale pistola al peperoncino. Non proprio un oggetto tascabile, considerate le dimensioni simili a quelle di una bomboletta di schiuma da barba.A Piazzapulita si parlava di legittima difesa e l’attrice ne ha approfittato per mettere in mostra la sua personale arma. “Non è una vera pistola, ma un’arma al ...

"Controllate quella pistola" - la sorella di Pecorelli in Procura : Svolgere accertamenti balistici sulle armi che vennero sequestrate a Monza nel 1995 a un uomo legato in passato ad Avanguardia Nazionale. Con questo obiettivo oggi Rosita Pecorelli, sorella di Mino ...

Omicidio Pecorelli - sorella : Controllare pistola sequestrata nel '95 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

'Mio padre colpito in testa Con il calcio di una pistola e rapinato'. Indagini in corso : Gabriele Di Lieto, 53 anni, gestisce insieme al figlio Valerio il parcheggio di via Cecconi in pieno centro da anni. Ed è stato proprio questo il teatro