Brucia il monte Musinè | in val di Susa

Varese - incendio su Monte Martica : Bruciati 350 ettari di bosco - riaperta la SS233 : Ben 350 gli ettari di bosco bruciati a causa dall’incendio divampato sul Monte Martica, in provincia di Varese: gli specialisti del Tas (Topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco, stanno mappando le aree interessate dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento proseguono sia con i mezzi aerei che con le squadre di terra. È stata riaperta la SS233 “della Valganna“, chiusa nelle scorse ore a seguito di ...

Varese - incendio sul monte Martica : Bruciati 100 ettari di bosco : Il rogo è partito dalla località Rasa di Varese per poi superare la cima della montagna e iniziare a scendere. In totale sono quattro le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme, ...

GFVIP : la mamma di Giulia Salemi ha Bruciato i peli pubici di Cecilia Rodriguez per far innamorare Francesco Monte! Guarda il VIDEO : I peli pubici di Cecilia Rodriguez bruciati in diretta tv dalla mamma di Giulia Salemi per far innamorare Francesco Monte della figlia. Una scena davvero sconcertante andata in onda a Casa Signorini. Francesco Monte... L'articolo GFVIP: la mamma di Giulia Salemi ha bruciato i peli pubici di Cecilia Rodriguez per far innamorare Francesco Monte! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.