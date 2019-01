Perisic ai saluti Idea nerazzurra anticipare il colpo De Paul

ilgiornale

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Ivansi è già chiamato fuori. Nell'ultima settimana più che sul campo si è concentrato sulle cose fuori dal campo e la panchina contro il Torino è una conferma. Ha in testa solo la Premier League. Il croato vuole andare via, l'Arsenal lo aspetta. La conferma che comunque la storia di Ivan con l'Inter sia al capolinea arriva dall'ad nerazzurro Beppe Marotta: "Come succede in altre società, alcuni giocatori manifestano la volontà di essere trasferiti. Abbiamo ascoltato il giocatore, che ha espresso questo desiderio. Quando un giocatore esprime correttamente il suo stato d'animo bisogna cercare di capirlo e andargli incontro. Quindi, da una parte dobbiamo tentare di accontentarlo e dall'altra dovremo rispettare anche il valore patrimoniale. Per cui se rimarrà con noi sarà compito della società e in primo dell'allenatore cercare di ridargli carica. Per adesso di cose concrete non ne ...