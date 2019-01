Napoli | il grande flop del gol | Insigne & Mertens | e ora?

Milan-Napoli - che spettacolo : 0-0 al cardiopalma - grande show a San Siro rovinato da Doveri nel finale [FOTO] : 1/31 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Napoli : Cavani la grande suggestione. Lozano e Fornals in prima fila : Calciomercato Napoli, il tira e molla per Allan al Psg è l’emblema della filosofia di Aurelio De Laurentiis.Capitalizzare al massimo per investire al meglio. Così le indiscrezioni sulla vendita­ record del brasiliano (100 milioni) viaggiano con le notizie sull’offerta al Villarreal di 25 milioni di euro per il promettente Pablo Fornals, centrocampista di 22 anni già nel giro della nazionale spagnola.Anche la scorsa estate il suo gemello ...

Napoli-Lazio - Ancelotti esalta Fabian Ruiz : “è un grande centrocampista moderno” : Successo per il Napoli nella gara di campionato contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “il campionato è importante, abbiamo una rosa per tutte le competizioni, abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo, c’è stata generosità e momenti di difficoltà che potevamo gestire meglio. Milik? Può migliore solo con la continuità che ha in questo momento, è un calciatore di altissimo livello. ...

Squalifica Koulibaly - il Napoli : «Persa una grande occasione» : Il ricorso rigettato per la Squalifica di Kalidou Koulibaly oggi a Roma ha confermato lo stop di due turni per il calciatore azzurro dopo gli episodi razzisti di Milano contro l'Inter dello...

Il Napoli : «Sentenza Koulibaly - si è persa una grande occasione» : Riportiamo integralmente la nota del Calcio Napoli – a firma Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione – sulla sentenza che ha rigettato il ricorso per Koulibaly. Nota che trovate anche sul sito ufficiale del Napoli. Si sono chiusi oggi, con la sentenza di rigetto del ricorso contro la squalifica di Koulibaly, 23 giorni, a partire da Inter-Napoli, che possiamo definire straordinari. Il rigetto del nostro ricorso è una ...

De Magistris scrive ai migranti a bordo della nave SeaWatch : 'Commossi dal grande cuore di Napoli' : Napoli mette a disposizione il proprio porto per lo sbarco dei migranti a bordo della nave SeaWatch, da tredici giorni in mare con il maltempo che imperversa e le scorte che cominciano a scarseggiare, ...

Barella al Napoli sarebbe un grande colpo politico : Un giocatore simbolo Al Napolista abbiamo un debole per Niccolò Barella. Ne abbiamo scritto più di un anno fa, quando il suo nome stava per diventare una certezza nel panorama dei giovani talenti della Serie A. Oggi Barella è più di una certezza, è titolare della Nazionale italiana, è destinato ad essere titolare in azzurro per i prossimi 10 anni e più, un predestinato dal grande avvenire. Un possibile – se non probabile – giocatore ...

Napoli - Giuntoli : 'Tolisso il rimpianto più grande' : Parola di Cristiano Giuntoli , il ds del Napoli , che ha parlato del mercato azzurro durante un'intervista concessa a Sky Sport 24. Ecco un breve estratto: ' La trattativa per il sostituto di Higuain?...

“Fiuuu” Napoli : il Bologna gioca una grande gara - ma Milik e Mertens puniscono Inzaghi : Il Napoli vince last minute contro il Bologna di Inzaghi che dovrebbe conservare la panchina anche a seguito di questa sconfitta Il Napoli ottiene tre punti importanti contro un ottimo Bologna. Ancelotti così facendo ha tenuto lontana l’Inter e non ha perso terreno dalla Juventus vittoriosa contro la Samp. Il tutto è avvenuto senza la colonna portante della squadra, il trio Koulibaly-Hamsik-Insigne è stato infatti inutilizzato contro ...

“Siamo tutti Koulibaly” - il grande cuore di Napoli : maschere e striscioni per dire NO al razzismo [GALLERY] : Dopo quanto accaduto durante Inter-Napoli, i tifosi partenopei hanno deciso di mettere su una protesta pacifica per dire no al razzismo: maschere e striscioni di solidarietà verso Kalidou Koulibaly Il mondo del calcio italiano, proprio sotto Natale, si è ritrovare a fare i conti con il razzismo. Nonostante manchino pochi giorni al 2019, la mentalità di alcuni ‘tifosi’ continua a restare retrograda e ignorante. L’ultimo ...

Inter-Napoli : la grande occasione di Arek Milik : Da titolare Quattro giorni fa si è giocata Napoli-Spal, e la formazione iniziale scelta da Carlo Ancelotti “nascondeva” (neanche tanto) un’indicazione chiara: quattro giorni prima di Inter-Napoli, Arek Milik va in panchina. Per una partita più “semplice”, almeno sulla carta, rispetto a quella di Milano. Per consecutio logica, Arek Milik andrà in campo a San Siro. Da titolare. È una notizia importante. Non tanto per ...

Napoli - la grande fuga dal Natale : a Chiaia è incubo movida : Il black monday di Chiaia è arrivato. In migliaia parteciperanno al brunch per la Vigilia di Natale che inizierà a mezzogiorno e terminerà intorno alle 19, ma dopo il classico...

Napoli - Carlo Ancelotti : 'Voglio un grande 2019'/ Ultime notizie - esame Spal : 'Allan out. Sul mercato...' : Napoli atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.

Napoli - Ancelotti : ''A gennaio nessun arrivo - voglio un grande 2019'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di campionato in programma al San Paolo contro la Spal. C'è una ricetta per affrontare al meglio la settimana natalizia? 'Il Natale è un momento ...