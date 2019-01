MAZARA DEL VALLO E CAMPOBELLO | CONTROLLO DEL TERRITORIO CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE

Forte boato avvertito a MAZARA DEL Vallo - nel trapanese. Non risultano terremoti. : Un Forte boato è stata avvertito intorno alle ore 12.20 nell'area nord-occidentale della Sicilia e in particolare nella zona di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il Forte rumore ha colto...

Mafia - La Dia confisca il patrimonio a un imprenditore di MAZARA DEL vallo : Roma, 16 gen., askanews, - La Dia di Trapani, con provvedimento emesso dal Tribunale, ha confiscato il patrimonio dell'imprenditore di Mazara del vallo, TP, Vito Di Giorgi, giudicato, già nel 1996, ...

MAZARA DEL Vallo : Cristaldi - 'appoggio a Bianco? Fa parte dei Futuristi' : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "Facciamo chiarezza una volta per tutte: non appoggio Pino Bianco alle prossime amministrative, il suo è uno dei nomi fra cui il movimento 'Futuristi', di cui sono presidente e di cui Bianco è tra i fondatori, sceglierà il suo candidato sindaco per Mazara". A parlare a

Migranti : Diocesi MAZARA DEL Vallo - Dl Sicurezza viola diritti umani : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - L’Assemblea diocesana di Mazara del Vallo, al termine del Convegno diocesano che si è svolto a Marsala insieme al Vescovo monsignor Domenico Mogavero, "si è interrogata anche su quello che sta accadendo nel nostro Paese riguardo ai diritti umani". "La violazione dei dir

Città di MAZARA DEL Vallo SERVIZI RACCOLTA PORTA A PORTA FESTIVITÀ NATALIZIE : Si ricorda che non si effettua il SERVIZIo di RACCOLTA differenziata nelle giornate del 25 Dicembre 2018 e dell´1 Gennaio 2019 L´Ufficio Comunale A.R.O. comunica che per la giornate di ...

MAZARA DEL Vallo - Nuova rotatoria Porto Nuovo : Ultimati i lavori di realizzazione della rotatoria nell'area antistante il Porto Nuovo "Un'altra piccola grande opera trasforma l'area del Porto Nuovo. Una Nuova rotatoria che si aggiunge ai lavori ...

Le parentele dell'imprenditore Diego Vassallo - arrestato a MAZARA DEL Vallo : L'arresto di Diego Vassallo per detenzione illegale di armi , nell'ambito delle perquisizioni di martedì scorso per stringere il cerchio su Matteo Messina Denaro, ha fatto molto scalpore a Mazara del ...

Mafia - assedio a Messina Denaro Fermato il figlio del boss di MAZARA : assedio a Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un fermo e decine di perquisizioni. Catturato l'imprenditore dell'eolico, Matteo Tamburello Segui su affaritaliani.it

MAZARA DEL Vallo - Raccolta Differenziata festività natalizie : SERVIZI Raccolta PORTA A PORTA festività natalizie Non si effettua il servizio nelle giornate dell´8 e del 25 Dicembre 2018 e dell´1 Gennaio 2019 L´Ufficio Comunale A.R.O. comunica che per la giornate ...

MAZARA DEL Vallo - CELEBRATA "SANTA BARBARA" PATRONA DELLA MARINA MILITARE E DEI VIGILI DEL FUOCO : Santa Messa in Cattedrale CELEBRATA questa mattina nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo "Santa Barbara", PATRONA DELLA MARINA MILITARE e dei VIGILI del FUOCO. Alla celebrazione eucaristica, ...

MAZARA DEL VALLO : GIRO DI VITE CONTRO LE BABY GANG. : GIOVANE TUNISINO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER RAPINA AI DANNI DI DUE MINORI Continuano in maniera incessante le attività di contrasto ai reati predatori commessi sul territorio di MAZARA del VALLO da ...

MAZARA DEL Vallo - LAVORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE : PUBBLICAto avviso per gara Via Chopin PUBBLICAto l'avviso per lo svolgimento della gara per l'affidamento dei LAVORI per 'la realizzazione di un impianto di ILLUMINAZIONE PUBBLICA in Via Chopin. L'...